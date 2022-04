Sunflower Seeds: दिल के लिए फायदेमंद हैं सुरजमुखी के बीज, कॉलेस्ट्रॉल भी करे कंट्रोल

Are Sunflower Seeds Good for You: सूरजमुखी दुनिया के खूबसूरत फूलों में से एक है. ये न सिर्फ दिखने में काफी सुंदर होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है. सुरजमुखी के फूल के बीजों में कई ऐसे औषधीय गुण छिपे होते हैं जिसके फायदे जान आप हैरान हो जाएंगे. कई रिसर्च में इस बीज के औषधीय गुणों के बारे में पता चला है, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे.

सुरजमुखी के बीज के 5 जबरदस्त फायदे

1. दिल के लिए फायदेमंद (Sunflower Seeds For Healthy Heart)

सूरजमुखी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इस बीज में फ्लेवोनॉइड, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन मौजूद होते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव करने का काम करते हैं.

2. कैंसर से करता है बचाव (Sunflower Seeds For Cancer Prevention)

सूरजमुखी के बीज का सेवन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. सूरजमुखी के बीज में लिगनेन मौजूद होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. लिगनेन एक तरह का पॉलीफेनोल होता है जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है.

3. कॉलेस्ट्रॉल लेवल होगा कंट्रोल (Sunflower Seeds For Cholesterol Control)

सूरजमुखी के बीज के जरिए कॉलेस्ट्रोल लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है. इन बीजों में ओमेगा फैटी एसिड होते हैं जो ब्लड वेसेल्स के लिए फायदेमंद हैं. इससे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कॉलेस्ट्रोल बढ़ने का खतरा कम हो जाता है.

4. हड्डियों के लिए फायदेमंद (Sunflower Seeds For Strong Bone)

सूरजमुखी के बीज में आयरन, जिंक, कैल्शियम मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग बोन की वजह से शरीर को भी मजबूती मिलती है.

5. मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी (Sunflower Seeds For Mental Health)

मेंटल हेल्थ बेहतर रखने के लिए भी सूरजमुखी के बीज आपके काम आ सकते हैं. इन बीजों में कैल्शियम व जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क विकास में लाभकारी हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)