अमेरिकी कॉलमनिस्ट ने इंडियन फूड को लेकर कह दी ऐसी बात, ट्विटर पर लोगों ने जमकर लताड़ा

न्यूयॉर्क: एक अमेरिकी कॉलमनिस्ट ने भारतीय खाने (Indian Food) को लेकर ऐसी बात कह दी कि ट्विटर पर लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा. वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमनिस्ट Gene Weingarten ने पिछले हफ्ते एक ​लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स (Eating Habits) के बारे में बताया था. इस लेख उन्होंने एक इंडियन डिश का जिक्र किया था. उन्होंने भारतीय खाने को 'एक ही मसाले पर बेस्ड' बताया था.

ट्विटर पर जमकर आलोचनाएं झेलने के बाद अब उन्होंने इस लेख के लिए माफी मांगी है.

ट्विटर पर फूटा लोगों का गुस्सा

19 अगस्त को छपे इस कॉलम का शीर्षक है- 'You can't make me eat these foods,' और इसमें Gene Weingarten ने कई ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताया है, जो उन्हें पसंद नहीं आईं. इसकी वजह भी उन्होंने बताई है. इस कॉलम में एक मूंछों वाले आदमी को दिखाया गया है, जिसे एक चम्मच से खाना ऑफर किया गया, उसने इसे खाया नहीं और अपना मुंह घुमा लिया.

पद्मा लक्ष्मी ने भी किया ट्वीट

इस कॉलम के बाद Gene Weingarten को हर तरफ से आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थीं. इसे लेकर भारतीय-अमेरिकी लेखिका और मॉडल पद्मा लक्ष्मी ने भी ट्वीट किया और इसकी आलोचना की. वह खुद Top Chef और Taste the Nation जैसे प्रोग्राम होस्ट करती हैं.

What in the white nonsense™️ is this? pic.twitter.com/ciPed2v5EK — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) August 23, 2021

इसके अलावा भारतीय-अमेरिकी एक्ट्रेस और स्क्रीन राइटर Mindy Kaling ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर आपको कोई खाना पसंद न आए, तो ठीक है. लेकिन आप इस तरह बात नहीं कर सकते.

You don’t like a cuisine? Fine. But it’s so weird to feel defiantly proud of not liking a cuisine. You can quietly not like something too — Mindy Kaling (@mindykaling) August 23, 2021

मांगनी पड़ी माफी

Gene Weingarten ने इसके बाद सोमवार को माफी मांगी है. सीएनएन बिजनेस को दिए इंटरव्यू में Gene Weingarten ने ये भी कहा कि मुझे लगा था, लोग इस कॉलम को गंभीरता से नहीं लेंगे.

From start to finish plus the illo, the column was about what a whining infantile ignorant d---head I am. I should have named a single Indian dish, not the whole cuisine, & I do see how that broad-brush was insulting. Apologies.(Also, yes, curries are spice blends, not spices.) — Gene Weingarten (@geneweingarten) August 23, 2021

इस पोस्ट के बाद उस कॉलम में भी करेक्शन किया गया जिसमें भारतीय खाने के बारे में लिखा गया था.