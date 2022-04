Watermelon And Milk Together: कहीं आप भी तरबूज और दूध एक साथ नहीं खाते? बिगड़ सकती है आपकी सेहत

Watermelon And Milk Together For Health: तरबूज और दूध दोनों ही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ खा रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है. बता दें कि तरबूज में 90 प्रतिशत पानी होता है, जिसके चलते यह पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन दूध को पचाने में समय लगता है. ऐसे में जब दोनों का सेवन एक साथ होगा तो आपको पेट संबंधित दिक्कत हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि इन दोनों को एक साथ खाने से और क्या-क्या नुकसान होते हैं.

हो सकती है उल्टी

तरबजू और दूध का एक एक साथ सेवन करने से आपका जी मिचलाना और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरबूज और दूध आपके पेट में लंबे समय तक रहता है और दोनों फूड्स की प्रकृति विपरीत होती है, इसलिए इन्हें पचाने में आपके पाचनतंत्र को थोड़ा समय लग सकता है. इस दौरान आपको उल्टी भी हो सकती है.

पेट में बन सकती है गैस

बता दें कि तरबूज और दूध का एक साथ सेवन करने से कुछ लोगों को पेट में गैस की समस्या होती है. हालांकि सभी लोगों की बॉडी पर इसका अलग-अलग असर दिख सकता है.

दूध में फैट, विटामिन डी और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इसलिए जब आप तरबूज और दूध को साथ में खाते हैं, तो तरबूज के अम्लीय घटक दूध में मौजूद प्रोटीन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यह कॉम्बिनेशन आपके पेट में लंबे समय तक बना रहता है, जिससे पेट में गैस की समस्या हो सकती है, जिससे आपको दस्त भी लग सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)