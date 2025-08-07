रोजाना 10 हजार कदम चलना बुढ़ापे में इस बड़ी बीमारी से छुड़ाएगा जान, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रोजाना 10 हजार कदम चलना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रोजाना 30 से 40 मिनट चलने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा समेत कई तरह की बीमारियों का रिस्क कम होता है. वहीं बुजुर्गों लोगों में हार्ट अटैक और डिमेंशिया का रिस्क अधिक होता है. क्या आप जानते हैं रोजाना चलने से आप इस बीमारी के रिस्क को कम कर सकते हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि harvard health publishing medical school में छपी स्टडी कह रही हैं.

रोजाना चलने से डिमेंशिया का रिस्क होता है कम

हार्वर्ड में छपी स्टडी के अनुसार रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से बुढ़ापे में डिमेंशिया का रिस्क कम हो सकता है. दरअसल चलने और चलने के समय से हमारे दिमाग पर असर पड़ता है. जो लोग रोजाना तेज चलते हैं उनकी याददाश्त भी अच्छी रहती है. रोजाना वॉक करके आप डिमेंशिया से बच सकते हैं. वॉक करने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग या समान की जरूरत नही हैं. यह बेहद सस्ता और अच्छा उपाय है.

इस उम्र में करें वॉक

स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना चलते हैं उनमें अलजाइमर होने का रिस्क कम होता है. स्टडी में छपी रिपोर्ट के अनुसार 40 से 64 साल की उम्र में लोग हफ्ते में 360 मिनट से ज्यादा चलते हैं तो उन लोगों में अलजाइमर का रिस्क कम होता है.

रोजाना 10 हजार कदम चलने के फायदे

रोजाना 10 हजार कदम चलना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दरअसल बिजीलाइफस्टाइल में लोगों के पास जिम जाने या फिर वर्कआउट करने का समय नहीं होता है ऐसे में 30 मिनट की वॉक करना उनके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करना चाहिए. इससे कई तरह की समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं रोजाना चलने के फायदे.

वजन

रोजाना 10 कदम चलने से वजन कंट्रोल रहता है. अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो रोजाना 10 हजार स्टेप चलना शुरू कर दें.

कोलेस्ट्रॉल

रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो सकता है. वहीं शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होता है.

हार्ट संबंधी बीमारी

रोजाना 10 हजार कदम चलने से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क कम होता है.

ब्लड सर्कुलेशन

रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

