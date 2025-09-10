बदन दर्द से शुरुआत, अब चलना भी हो गया मुश्किल.. जानें युवती को कैसे हुई ये खतरनाक बीमारी

Anti Synthetase Syndrome: ब्रिटेन की 23 वर्षीय टिया रे को कभी अंदाजा भी नहीं था कि शरीर में उठने वाला सामान्य सा दर्द उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा. शुरुआत केवल बदन दर्द और हाथ-पैरों में अकड़न से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे हालात इतने बिगड़े कि टिया को कपड़े पहनने तक में दूसरों की मदद लेनी पड़ी. महीनों तक डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद पता चला कि वह एंटी-सिंथेटेज सिंड्रोम (ASS) नाम की बेहद दुर्लभ और लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रही हैं.

क्या है मामला?

डेलीमेल की खबर के अनुसार, पिछले साल जून में टिया के पैरों पर दाने और हाथों की उंगलियों में सूजन दिखने लगी. शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सामान्य एलर्जी है, लेकिन जब कठोरता और दर्द इतना बढ़ गया कि हाथ सिर के ऊपर उठाना भी मुश्किल हो गया, तब उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया. शुरूआती जांच में उन्हें सिर्फ कुछ क्रीम्स दी गईं, पर कोई असर नहीं हुआ. हालत बिगड़ने पर ब्लड टेस्ट कराया गया, जिसमें लीवर से जुड़े एंजाइम ALT का स्तर असामान्य पाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल से मिली हैरान करने वाली रिपोर्ट

जनवरी 2025 में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बताया कि टिया को एंटी-सिंथेटेज सिंड्रोम है. यह बीमारी बेहद दुर्लभ है और दुनियाभर में केवल 1 से 9 केस प्रति 1 लाख लोगों में देखने को मिलती है. इस बीमारी में मांसपेशियों में सूजन, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और अत्यधिक थकान जैसी समस्याएं होती हैं.

चलने-फिरने में भी मुश्किल

टिया बताती हैं कि लंबे समय तक खड़े रहने या थोड़ी देर चलने पर ही उनके टखनों और घुटनों में भयानक दर्द शुरू हो जाता है. कई बार घुटने लॉक हो जाते हैं और सांस फूलने लगती है. उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी भी हो गई है, जिससे सीढ़ियां चढ़ना तक चुनौती बन चुका है.

इलाज और चुनौतियां

फिलहाल टिया को स्टेरॉयड दवाओं पर रखा गया है. डॉक्टरों ने उन्हें रिटक्सिमैब (Rituximab) इन्फ्यूजन देने की सलाह दी है, जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है. लेकिन इसका खर्चा करीब 10 लाख रुपये (10,000 पाउंड) है. एनएचएस (ब्रिटेन की सरकारी हेल्थ सर्विस) से यह सुविधा मिलेगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.