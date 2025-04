ब्रेकअप के बाद 25 साल की लड़की के पैरों ने काम करना किया बंद, डॉ. को भी समझने में लग गए महीनों

आज के समय में ब्रेकअप बहुत आम बात हो गयी है. रिश्ता टूटना और अगले ही पल एक नए इंसान के साथ रिश्ते में चले जाना ट्रेंड बन गया है. लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी अपने प्यार को खोने का ख्याल भी मन में नहीं लाया है. या जो अपनी जिंदगी की खुशियों की बागडोर पूरी तरह से किसी को सौंप दी. ऐसे लोगों के लिए ब्रेकअप कभी भी आसान नहीं होता है.



हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें ब्रेकअप होने के बाद एक 25 साल की लड़की अपाहिज हो गयी. यह साबित करती है कि आपकी मेंटल इलनेस आपको फिजिकली किस हद तक अफेक्ट कर सकती है. इस केस की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैदराबाद के डॉक्टर सुधीर कुमार एमडी डीएम ने शेयर की है.

25-year old with severe walking difficulty for 6 months

➡️Ms Miriam (name changed) was a bright post-graduate student at a leading institute in Canada. Everything was going well until about 6 months ago, when she reported difficulty in walking.

➡️She had developed weakness of…

— Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) March 31, 2025