हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक पीने से 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लिवर फेल, डॉक्टर ने दी चेतावनी

बेंगलुरु के एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लिवर फेल हो गया. खास बात ये है कि इस बार लिवर को सड़ाने का काम जंक फूड या शराब ने नहीं बल्कि एक हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक ने किया है. यह मामला दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में सामने आया, जहां के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. शगुन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की. उन्होंने ये भी बताया कि भारत में अक्सर लोग "नेचुरल" या "आयुर्वेदिक" चीजों को पूरी तरह सुरक्षित मान लेते हैं, जबकि असलियत में ये पूरी तरह जांचे-परखे नहीं होते.

डॉ. शगुन के अनुसार, यह इंजीनियर रोज सुबह एक ग्रीन कलर की हर्बल ड्रिंक पीता था, जिसे पीने की सलाह उसके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने दी थी. उस दोस्त ने कहा था, “भाई, तेरा लिवर थक गया होगा... ये हर्बल डिटॉक्स पी. प्योर आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल. मैं भी रोज पीता हूं.” यह सुनकर मरीज ने बिना सोचे समझे इसका सेवन शुरू कर दिया.

महीने भर दिखने लगे लिवर सड़ने के लक्षण

हफ्तों तक लगातार हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद धीरे-धीरे मरीज के शरीर में बदलाव आने लगे. वह थका-थका महसूस करता, भूख कम लगती, आंखें पीली दिखने लगीं. उसने सोचा कि शायद ये सब स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है. लेकिन एक रात उसे अचानक तेज पेट दर्द हुआ. उसकी पत्नी उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई. अस्पताल पहुंचने तक उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो चुकी थीं और शरीर भी सूज चुका था.

टेस्ट ने चौंका दिया

डॉक्टरों ने जब टेस्ट किए तो चौंकाने वाला नतीजा सामने आया, उसे एक्यूट लिवर फेलियर हो चुका था. जिस हर्बल डिटॉक्स ड्रिंक को वह हेल्दी मानकर पी रहा था, वो सेहत में सुधार की जगह चुपचाप लिवर को गला रहा था.

डॉक्टर की चेतावनी

डॉ. शगुन ने पोस्ट में सबको सलाह देते हुए कहा कि कई ऐसे तथाकथित 'नेचुरल' तत्व जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, कॉम्फ्री, कावा आदि मेडिकल रिसर्च में लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले पाए गए हैं. बाजार में उपलब्ध अधिकांश हर्बल या डिटॉक्स उत्पाद न तो किसी रेगुलेशन से गुजरते हैं, न ही इन पर सही चेतावनियां होती हैं. हमारा लिवर ही असली डिटॉक्स मशीन है, जो दिन-रात बिना रुके काम करता है. उसे किसी 'जादुई' पेय की नहीं, संतुलित जीवनशैली और आराम की जरूरत होती है. ऐसे में अंधविश्वास में आकर इन हर्बल प्रोडक्ट्स पर भरोसा न करें. कहीं ऐसा न हो कि आप या आपके अपने ICU में पहुंच जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.