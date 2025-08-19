Fixed Deposit से भी ज्यादा जरूरी पुरुषों के लिए ये 4 मेडिकल टेस्ट, 40 की उम्र के बाद जरूर कराएं, तीसरा तो भूलकर भी मिस मत करना

40 की उम्र के बाद शरीर बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे सिर्फ कमजोरियां ही नहीं कई गंभीर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है. इस उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि पुरुष अपनी सेहत को लेकर बहुत गैर-जिम्मेदार होते हैं.

इसका नतीजा ये होता है कि बीमारी शुरुआत में पकड़ में ही नहीं आती और जब आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि 40 की उम्र के बाद कुछ जरूरी हेल्थ चेकअप कराने में ही समझदारी है. इससे न केवल गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है, बल्कि उनका इलाज भी आसान हो जाता है.

40 की उम्र में जरूरी ये टेस्ट

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच

उम्र बढ़ने के साथ-साथ हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम हो जाती है. ये दोनों ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे घातक रोगों का मुख्य कारण बन सकते हैं. ध्यान रखें ब्लड प्रेशर की जांच हर साल करानी चाहिए. कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 3 से 5 साल में एक बार कराना जरूरी है. इसके साथ ही अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

ब्लड शुगर टेस्ट (HbA1c)

डायबिटीज आज भारत में एक बड़ी समस्या बन चुकी है. 40 के बाद इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है. HbA1c टेस्ट से यह पता चलता है कि पिछले तीन महीनों में ब्लड शुगर लेवल कितना कंट्रोल रहा है. यह टेस्ट डायबिटीज के खतरे का समय रहते पता लगाने और उसे रोकने में मदद करता है.

प्रोस्टेट की जांच (PSA व DRE टेस्ट)

प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या और कैंसर पुरुषों में एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है. ऐसे में पीएसए और डीआरई टेस्ट कराना बहुत जरूरी है. इसके जरिए प्रोस्टेट कैंसर या सूजन की पहचान की जा सकती है. अगर यह बीमारी शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो इलाज आसान हो जाता है.

लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट

लिवर और किडनी शरीर के दो जरूरी अंग हैं. इसमें गड़बड़ी जानलेवा होने के साथ लाइफ क्वालिटी को घटा देती है. ऐसे में इनके सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए एलएफटी और केएफटी टेस्ट करना जरूरी है. इससे इन अंगों की स्थिति का पता चलता है. फैटी लिवर, क्रिएटिनिन लेवल या किडनी की खराबी जैसी समस्याएं समय रहते पकड़ में आ सकती हैं.

