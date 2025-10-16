Advertisement
खतरनाक बीमारियों से रहना है दूर! हर 3 महीने में जरूर करवाएं ये 4 टेस्ट, मिनटों में सामने आ जाएगी असलियत

Regular Health Checkups: आज के समय कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए, किसी को नहीं पता. ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो गया है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 टेस्ट बताएंगे, जो आपको हर 3 महीने में जरूर करना चाहिए, जिससे बीमारियों से आपका बचाव हो सके. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:21 PM IST
Health Checkups Every 3 Months: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा इंसान किसी न किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहा है. ऐसे में सेहत पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, छोटी-सी भी लापरवाही भी किसी बड़ी बीमारी में बदल सकती है. इसलिए इंसान को नियमित तौर पर हेल्थ टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है. एक्सपर्ट की माने तो हर 3 महीने में कुछ हेल्थ टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जिससे किसी भी गंभीर बीमारी का समय रहते पता लगाया जा सके और जल्दी-से-जल्दी इलाज शुरू हो सके. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 3 जरूरी हेल्थ टेस्ट के बारे में बताएंगे.

 

ब्लड प्रेशर टेस्ट
ब्लड प्रेशर, आज के समय में एक आम समस्या बन गई है. लेकिन आपको बता दें, हाई हो या लो दोनों ही ब्लड प्रेशर आपके शरीर के पर बुरा असर डालता है. हाई बीपी के कारण हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इसका टेस्टा करवाना बेहद जरूरी है. आपको बता दे, ये टेस्ट बहुत आसान होता है और इसे मिनटों में किया जा सकता है. 

ब्लड शुगर टेस्ट
डायबिटीज, एक आम लेकिन बेहद खतरनाक बीमारी है, जो धीरे-धीरे आपके शरीर को साइलेंट किलर की तरह अंदर से खोखला बनाने की ताकत रखती है. ऐसे में इसे समय रहने पता लगाना और कंट्रोल करना जरूरी होता है. ब्लड शुगर टेस्ट दो तरह से करवाया जाता है, एक फास्टिंग में और एक पोस्ट मील में. उन लोगों के लिए ये टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है, जिनके परिवार में पहले से ही कोई डायबिटीक हो. 

 

कोलेस्ट्रॉल टेस्ट
कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी समय-समय पर करना चाहिए. इस टेस्ट को करने से शरीर में कोलेस्टॉल लेवल का पता लगया जाता है. ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल से शरीर में कई समस्या को पैदा कर सकता है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा आदि. ऐसे में इसका टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, इस टेस्ट के जरीए HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स की जानकारी मिलती है. समय-समय पर इसका टेस्ट करवाते रहने से, हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है. 

 

कंप्लीट ब्लड काउंड
सीबीसी एक बेसिक हेल्थ टेस्ट है, लेकिन इसे करवाने से आपको अपने शरीर से जुड़ी कई जरूरी जानकारी मिलती है. इस टेस्ट के जरिए आप रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स काउंड का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा इसके जरिए आप कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का भी पता लगाया जा सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

