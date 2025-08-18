नाखूनों में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव? हो सकती है थायराइड की बीमारी की शुरुआत
नाखूनों में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव? हो सकती है थायराइड की बीमारी की शुरुआत

थायराइड की समस्या होने पर शरीर में कई बदलाव नजर आने लगते हैं. इसमें नाखूनों में होने वाले बदलाव भी शामिल है. जिसकी मदद से आप अपनी कंडीशन को शुरुआती स्टेज पर जान सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:00 AM IST
थायराइड हमारे शरीर का एक बेहद अहम ग्रंथि है, जो मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की ऊर्जा को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है. जब यह ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती, तो इस स्थिति को हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं. यह समस्या धीरे-धीरे शरीर के कई हिस्सों पर असर डालती है. 

हाइपोथायरायडिज्म का असर बालों, त्वचा और मूड के अलावा नाखूनों पर भी दिख सकता है. अगर आपके नाखूनों में कुछ विशेष बदलाव आ रहे हैं, तो यह शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल असंतुलन का चेतावनी संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं नाखूनों से जुड़ी वे 5 अहम बातें, जो इशारा करती हैं कि कहीं आपके थायराइड हार्मोन की मात्रा तो कम नहीं हो रही?

इसे भी पढ़ें- दिखने में हेल्दी लेकिन थायराइड के लिए खतरनाक, तुरंत करें इन 5 फूड्स से परहेज, वरना Thyroid कंट्रोल करना होगा मुश्किल

 

नाखूनों का टूटना और फटना

हाइपोथायरायडिज्म में शरीर की मेटाबोलिक दर धीमी हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण सही से नहीं हो पाता. इसका असर नाखूनों पर दिखता है. वे जल्दी टूटने, फटने या कमजोर होने लगते हैं.

नाखूनों की धीमी ग्रोथ

अगर आपके नाखून नॉर्मल से काफी धीरे बढ़ रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि थायराइड हार्मोन की कमी शरीर की कोशिकाओं की सामान्य गति को धीमा कर रही है. लंबे समय तक यह लक्षण नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

नाखूनों पर लंबी रेखाएं

नाखूनों पर ऊपर से नीचे की ओर बनी पतली रेखाएं, जिसे वर्टिकल रिड्ज कहते हैं, उम्र के साथ आना कॉमन है. लेकिन अगर ये रेखाएं जल्दी और गहरी दिखाई देने लगे, तो यह हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है.

नाखूनों का त्वचा से अलग होना

अगर आपके नाखून धीरे-धीरे स्किन से अलग होने लगे, तो यह एक गंभीर संकेत है. यह स्थिति भी हाइपोथायरायडिज्म में देखी जाती है, जिसमें हार्मोन की कमी से नाखूनों का आधार कमजोर हो जाता है.

नाखूनों का पीला या हल्का रंग

थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे नाखूनों में पीलापन या हल्कापन आ सकता है. यह भी शरीर में चल रहे अंदरूनी बदलाव का संकेत देता है.

इसे भी पढ़ें- थायराइड को फीमेल प्रॉब्लम मान पुरुष अनदेखा कर रहे ये लक्षण, तुरंत करा लें जांच, बढ़ सकता है स्तन का आकार

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

