नाखूनों में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव? हो सकती है थायराइड की बीमारी की शुरुआत

थायराइड हमारे शरीर का एक बेहद अहम ग्रंथि है, जो मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की ऊर्जा को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है. जब यह ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती, तो इस स्थिति को हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं. यह समस्या धीरे-धीरे शरीर के कई हिस्सों पर असर डालती है.

हाइपोथायरायडिज्म का असर बालों, त्वचा और मूड के अलावा नाखूनों पर भी दिख सकता है. अगर आपके नाखूनों में कुछ विशेष बदलाव आ रहे हैं, तो यह शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल असंतुलन का चेतावनी संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं नाखूनों से जुड़ी वे 5 अहम बातें, जो इशारा करती हैं कि कहीं आपके थायराइड हार्मोन की मात्रा तो कम नहीं हो रही?

नाखूनों का टूटना और फटना

हाइपोथायरायडिज्म में शरीर की मेटाबोलिक दर धीमी हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण सही से नहीं हो पाता. इसका असर नाखूनों पर दिखता है. वे जल्दी टूटने, फटने या कमजोर होने लगते हैं.

नाखूनों की धीमी ग्रोथ

अगर आपके नाखून नॉर्मल से काफी धीरे बढ़ रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि थायराइड हार्मोन की कमी शरीर की कोशिकाओं की सामान्य गति को धीमा कर रही है. लंबे समय तक यह लक्षण नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

नाखूनों पर लंबी रेखाएं

नाखूनों पर ऊपर से नीचे की ओर बनी पतली रेखाएं, जिसे वर्टिकल रिड्ज कहते हैं, उम्र के साथ आना कॉमन है. लेकिन अगर ये रेखाएं जल्दी और गहरी दिखाई देने लगे, तो यह हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है.

नाखूनों का त्वचा से अलग होना

अगर आपके नाखून धीरे-धीरे स्किन से अलग होने लगे, तो यह एक गंभीर संकेत है. यह स्थिति भी हाइपोथायरायडिज्म में देखी जाती है, जिसमें हार्मोन की कमी से नाखूनों का आधार कमजोर हो जाता है.

नाखूनों का पीला या हल्का रंग

थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे नाखूनों में पीलापन या हल्कापन आ सकता है. यह भी शरीर में चल रहे अंदरूनी बदलाव का संकेत देता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.