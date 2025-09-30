Advertisement
कोरोना ठीक होने के बाद भी दिख रहें लक्षण? कहीं लॉन्ग कोविड तो नहीं, जानें इससे बचने के 5 उपाय

Long Covid: कोरोना ठीक होने के बाद भी इसके लक्षण कई हफ्तों या महीनों तक नजर आते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये लॉन्ग कोविड हो सकता है. इस खबर में हम आपको इसके बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:49 PM IST
कोरोना ठीक होने के बाद भी दिख रहें लक्षण? कहीं लॉन्ग कोविड तो नहीं, जानें इससे बचने के 5 उपाय

What is Long Covid: लॉन्ग कोविड आपके शरीर पर बुरा असर डाल सकती है. लॉन्ग कोविड, जिसे पोस्ट कोविड-19 कंडीशन भी कहा जाता है. वह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोविड खत्म होने के हफ्तों या महीनों बाद भी इसके कुछ लक्षण नजर आते हैं. वहीं धीरे-धीरे इसका असर आपके फेफड़ों से लेकर दिल, दिमाग, नसों, डाइडेशन सिस्टम और कई दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है. 

 
लॉन्ग कोविड के लक्षण
लॉन्ग कोविड की स्थिति में कोविड इंफेक्शन खत्म होने के बाद भी इसके लक्षण नजर आते हैं. इससे जूझ रहे लोग थकान, सांस लेने में दिक्कत, याददाश्त की कमी, सीने में दर्द, दिल की धड़कन का तेज होना, नींद की समस्या और मूड स्विंग्स जैसी समस्याओं का सामना करते हैं. हालांकि कुछ आसान और रोज किए जाने वाले उपायों से इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति से आप कैसे राहत पा सकते हैं. 

 

पेसिंग
लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोगों को थोड़ा काम करने के बाद भी थकावट महसूस हो सकती है. ऐसे में पसिंग आपकी मदद कर सकता है. पेसिंग का मतलब होता है कि काम और आराम में बैलेंस बनाना और अपनी एनर्जी के हिसाब से काम करना. इससे अचानक थकावट या दूसरे लक्षणों से बचा जा सकता है. 

 

डायरी बनाएं
हर दिन की नींद, मूड, मिल्स, लक्षणों को लिखना शुरू कर दें. इसकी डायरी बनाने से आपको और डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिलती है कि आपको क्या लक्षण नजर आ रहे हैं और उसके कारण क्या हैं.

 

बेहतर नींद
ऐसे स्थिति में बेहतर नींद लेना बेहद जरूरी हो जाता है. बेहतर नींद न केवल थकान दूर करती है, बल्कि मेंटल स्थिति को भी बेहतर करने में आपकी मदद करती है. ऐसे में सोने का समय फिक्स रखें, सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन से दूर रहें और देर शाम कैफीन से बचें. 

 

स्लो एक्सरसाइज शुरू कर दें
ऐसे स्थिति में स्लो एक्सरसाइज करें. तेज एक्सरसाइज से इस स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है, ऐसे में डॉक्टर या फिजियोथैरेपिस्ट की सलाह से स्लो फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें.

  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

long covidwhat is long covid

