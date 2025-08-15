Constipation Remedy: आंतों में जमे सूखे मल को सॉफ्ट बनाती हैं ये 5 चीजें, बिना चूर्ण ठीक होगा कब्ज
Advertisement
trendingNow12882848
Hindi NewsHealth

Constipation Remedy: आंतों में जमे सूखे मल को सॉफ्ट बनाती हैं ये 5 चीजें, बिना चूर्ण ठीक होगा कब्ज

Tips For Constipation: कब्ज की समस्या न सिर्फ परेशान करने वाली होती है, बल्कि कई लोग इस बारे में खुलकर बात भी करने से शर्माते हैं. यदि आप भी इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो यहां बताए गए उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Constipation Remedy: आंतों में जमे सूखे मल को सॉफ्ट बनाती हैं ये 5 चीजें, बिना चूर्ण ठीक होगा कब्ज

कब्ज एक ऐसी आम समस्या है जो न केवल शरीर को परेशान करती है बल्कि मन को भी बेचैन कर देती है. पेट भारी महसूस होना, घंटों टॉयलेट में बैठना और फिर भी पूरी तरह से साफ न हो पाना ये अनुभव बहुतों के लिए रोजमर्रा की चुनौती बन चुके हैं. अक्सर लोग झट से दवाओं या लैक्सेटिव्स की ओर भागते हैं, लेकिन हर बार इनका सहारा लेना सही नहीं है. 

खास बात यह है कि कई बार इसका इलाज आपके किचन में ही मौजूद होता है. कुछ घरेलू खाद्य पदार्थ नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करते हैं, जो आंतों को बिना किसी साइड इफेक्ट के आराम से काम करने में मदद करते हैं. यहां आप ऐसी ही 5 असरदार और सरल उपायों को जान सकते हैं जो कब्ज से राहत दिलाने में कारगर हैं.

इसे भी पढ़ें- रात में नींद की समस्या से लेकर सुबह पेट साफ न होने तक, इस चाय को पीने से खत्म होंगी ये 6 समस्याएं

 

गर्म पानी और नींबू

सुबह-सुबह एक गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस मिलाकर पीने से डाइजेशन एक्टिव होता है. नींबू बाइल (पित्त रस) के स्राव को बढ़ाता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है, और गर्म पानी मल त्याग को आसान बनाता है. इसके लिए खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर धीरे-धीरे पिएं. चाहें तो एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं.

अलसी के बीज

अलसी में घुलनशील फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो न केवल मल को मुलायम बनाते हैं बल्कि आंतों की सेहत को भी बेहतर करते हैं. रिसर्च के अनुसार, रोजाना अलसी का सेवन करने से हफ्ते में बाउल मूवमेंट्स की संख्या दोगुनी हो सकती है. इसके लिए 1 चम्मच पिसी हुई अलसी को स्मूदी, दलिया या गुनगुने पानी में मिलाकर लें. साबुत से ज्यादा पिसी अलसी असरदार होती है.

पपीता

पपीता पाचन में मदद करने वाला एंजाइम "पपेन" से भरपूर होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है और आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है. इसमें फाइबर और पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो इसे एक नेचुरल लैक्सेटिव बनाते हैं. इसके लिए एक कटोरी पका हुआ पपीता नाश्ते के बाद या स्मूदी के रूप में ले सकते हैं.

भिगोए हुए किशमिश

किशमिश में फाइबर और टार्टारिक एसिड पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त करता है और मल त्याग में नियमितता लाता है. ऐसे में रात में 8–10 किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं.

घी और गर्म दूध

आयुर्वेद में कब्ज के इलाज के लिए घी और दूध का प्रयोग वर्षों से होता आया है. घी में ब्यूटिरिक एसिड होता है, जो आंतों को चिकनाई देता है और मल को बाहर निकालना आसान बनाता है. ऐसे में सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीना कब्ज की समस्या में बहुत फायदेमंद साबित होता है. 

इसे भी पढ़ें- हर दिन निकलेंगे टॉयलेट से फ्रेश होकर, बस कर लें कब्ज के इन दुश्मनों से दोस्ती
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Constipation Remedy

Trending news

'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
;