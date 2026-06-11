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हथेली बराबर पैदा हुई बच्ची को मिला जीवनदान, एक-एक सांस के लिए मासूम ने लड़ी जंग; रंग लाई डॉक्टरों की मेहनत

डॉक्टर ने हाल ही में 520 ग्राम वजन की प्रीमैच्योर बच्ची को नई लाइफ दी है. मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिले हैं. आइए जानते हैं इस बच्ची की कहानी.

Written ByShilpa
Published: Jun 11, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:28 PM IST
हथेली बराबर पैदा हुई बच्ची को मिला जीवनदान, एक-एक सांस के लिए मासूम ने लड़ी जंग; रंग लाई डॉक्टरों की मेहनत

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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