/हथेली बराबर पैदा हुई बच्ची को मिला जीवनदान, एक-एक सांस के लिए मासूम ने लड़ी जंग; रंग लाई डॉक्टरों की मेहनत

कर्नाटर के मैंगलोर से एक मामला सामने आया है. मेडिकल हिस्ट्री में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है. मैंगलोर के फादर मुलर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म हुआ. जन्म के दौरान बेबी का जन्म 520 ग्राम था. 27 हफ्ते में ही बच्ची का जन्म हो गया था.ऐसे में बच्ची को NICU में 3 महीने के लिए रखा गया. 3 महीने बाद डॉक्टर की टीम ने बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ करके घर भेज दिया.
कपल की शादी को कई साल हो चुके थे. कपल माता-पिता नहीं बन पा रहे थे. इसके बाद कपल ने IVF की मदद ली. महिला की प्रेग्नेंसी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी. ऐसे में फादर मुलर हॉस्पिटल की ओबोजी कंसलटेंट डॉक्टर जॉयलीन डिसूजा महिला की हेल्थ को ध्यान से मॉनिटरिंग कर रही थी. प्रेग्नेंसी सही चल रही थी 24 वीक में ही महिला को लेबर पेन शुरू हो गया जो कि बेहद रिस्की था.
डॉक्टर की टीम ने मेडिसिन की मदद से प्रेग्नेंसी को तीन हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया. जिसका सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ा. ऐसे में बच्ची 27 हफ्ते तक मां के गर्भ में रही. जिससे बच्ची की बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई. सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा बच्ची का जन्म हुआ. जन्म के दौरान बच्ची का जन्म केवल 520 ग्राम था. ऐसे में बच्ची को तुरंत NICU में शिफ्ट किया गया.
मेडिकल साइंस में 1 किलो से कम वजन के बच्ची को बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन और नियोनेटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम ने एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की देखभाल की. बच्ची की आंखों की रोशनी बचाने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीपति कामथ ने रेटिनोपैथी का इलाज किया.
एनआईसीयू में लगभग 3 महीने तक इलाज चलने के बाद बच्ची का वजन 3 गुना बढ़ गया. जून के महीने में जब बच्ची का वजन 1.6 किलोग्राम हो गया. बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उसके बाद उसे घर भेज दिया.
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