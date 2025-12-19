पारंपरिक चिकित्सा में योग की भूमिका है प्रभावी, WHO की ग्लोबल समिट में हुई चर्चा

WHO global summit on traditional medicine: नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए 53 प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY) का दौरा किया. इस आयोजन का मकसद आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के साथ योग को एकीकृत करने के भारत के दृष्टिकोण को साझा करना रहा. इस दौरान संस्थान के डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) काशीनाथ समगंडी ने प्रेजेंटेशन देते हुए संस्थान की योग संबंधी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डाला.

अपने संबोधन में प्राचीन भारतीय परंपराओं की समृद्धता पर जोर देते हुए प्रो. समगंडी ने आधुनिक चिकित्सा, रक्षा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ योग के निर्बाध एकीकरण कार्यक्रम का समर्थन किया. भारत की चिकित्सा उपचार प्रणालियों में योग को महत्वपूर्ण चिकित्सा बताते हुए उन्होंने ये भी कहा योग के अंदर समकालीन विज्ञान के हर पहलू में समाहित होने की अद्वितीय क्षमता है.

योग के सार को परिभाषित करते हुए प्रो. समगंडी ने कहा, 'योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की प्रक्रिया है. यह मन और शरीर को जोड़ने का विज्ञान है.'

कार्यक्रम के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने कई सत्रों में हिस्सा लिया. यहां 'आईगॉट कर्मयोगी' पोर्टल की चर्चा हुई. जिसका फायदा अब तक लाखों सरकारी अधिकारी उठा चुके हैं. इन प्रतिनिधियों ने एमडीएनआईवाई छात्रों द्वारा प्रस्तुत 'योग फ्यूजन' प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों कोो भी देखा और समझा.

इसके बाद आयोजित संवाद सत्र ने डेलिगेशन के सदस्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 'योग' को लेकर भारत के संस्थागत दृष्टिकोण को करीब से समझने का अवसर दिया. आयोजन में शामिल हुए प्रतिनिधियों ने इस यात्रा को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

भूटान की शाही सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक, किंगा जमफेल ने कहा, 'गैर-संचारी रोगों के उपचार में अनुसंधान और योग चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. MDNIY अग्रणी चिकित्सा संस्थान है. ये यात्रा हमारे लिए सीखने का एक बहुमूल्य अवसर है. इसलिए हम भविष्य में भी यहां से सहयोग मिलने के लिए आशान्वित हैं.'

डॉ. टिबो जीन-मैरी कॉम्पोरे ने कहा, 'बुर्किना फासो में हमारा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है, वहां हम MDNIY के अनुभवों को साझा करेंगे. मुझे खुशी है कि विश्न स्वास्थ्य संगठन (WHO) पारंपरिक चिकित्सा को लेकर ऐसे आयोजन करा रहा है'.

प्रतिनिधियों ने संस्थान के 'डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र' का भी दौरा किया. ये केंद्र अप्रैल, 2013 से काम कर रहा है. हाल ही में इसे 2025-2029 की समयावधि के लिए फिर से नामित किया गया है. ये केंद्र अपने सभी नवाचारों को 'WHO की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034' के थीम के तहत पूरा करता है.

संस्थान का दौरा करते हुए प्रतिनिधियों ने MDNIY की विभिन्न सुविधाओं जैसे एनएबीएच मान्यता प्राप्त ओपीडी, रिसर्च विंग और लाइब्रेरी का अवलोकन किया. कार्यक्रम के दौरान मो. तैयब आलम और डॉ. आईएन आचार्य समेत फैकल्टी के अन्य सदस्य और कर्मचारी भी मौजूद रहे.

इस यात्रा ने शिखर सम्मेलन के प्रमुख विषय - स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा को साक्ष्य और समानता के आधार पर डेवलप हुए संस्थागत मॉडल के महत्व पर जोर दिया है.

दूसरे डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ. इसी मुहिम में वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा के भविष्य को लेकर दुनिया भर के नेता, नीति-निर्माता, ग्लोबल हेल्थ लीडर, शोधकर्ता, विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और डॉक्टर सार्थक चर्चा कर रहे हैं.