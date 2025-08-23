विराट की फिटनेस का राज है ये 6 मॉर्निंग हैबिट्स, अगर आप भी बनना चाहते हैं फिट तो आज से करें फॉलो

Virat Kohli Fitness Secret: इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी मशहूर हैं. युवाओं के वे सबसे बड़े रोल मॉडल. लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी फिट बॉडी का राज उनकी अच्छी और हेल्दी हैबिट्स है. खासकर उनकी मॉर्निंग हैबिट्स, यह उन्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग बनाने में मदद करती है. फ्रांस की फैशन मैगजीन ELLE ने विराट कोहली की ऐसी ही कुछ सुबह की आदतों के बारे में बताया है, जो उनकी फिटनेस का कारण है.

हाइड्रेशन

विराट कोहली अपने दिन की शुरुआत बॉडी को हाइड्रेशन करने के साथ करते हैं वे सुबह उठते साथ पानी पीते हैं. यह एक अच्छी आदत है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है. ऐसा करने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और दिनभर बॉडी को एनर्जी मिलती है.

फोकस

सुबह का समय आपके ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी होता है. ऐसे में सुबह उठने के बाद विराट अपने फोकस को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं. वे इस समय दिन की प्लानिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं और खुद को मेंटली मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं.

वर्कआउट की तैयारी

कोहली सुबह के समय बॉडी और माइंड को हेवी वर्कआउट के लिए तैयार करते हैं. इसके लिए वे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी ड्रिल्स करते हैं. इससे मसल्स में लचीलापन आता है और चोट का खतरा कम होता है.

हेवी वर्कआउट

विराट की मॉर्निंग रूटीन का सबसे बड़ा हिस्सा वर्कआउट होता है. इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और एगिलिटी एक्सरसाइज शामिल है. इंटेंस वर्कआउट उन्हें फिल्ड में फुर्तीला बनाता है और पूरे दिन ताजगी महसूस कराता है.

हेल्दी नाश्ता

मॉर्निंग रूटीन में हेल्दी नाश्ता भी शामिल होता है. विराट प्रोटीन और पोषण से भरपूर मील लेते हैं. उनके नाश्ते में अंडे, नट्स और ताजे फल होते हैं. यह उन्हें पोषण देने के साथ-साथ लंबे समय तक एनर्जी देती है.

मानसिक शांति

सुबह का कुछ समय वे माइंड को फ्रेश करने के लिए भी देते हैं. मैच के प्रेशर में मानसिक शांति भी बेहद जरूरी है. ऐसे में कोहली सुबह कुछ समय माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को देते हैं. इससे उनका मन स्थिर रहता है और माइंड फोक्सड रहता है.

