Brain Eating Amoeba: दिमाग खाने वाले अमीबा ने बढ़ाई मुसीबत, ब्रेन इंफेक्शन से केरल में अब तक हुई 7 लोगों की मौत

Amoebic Meningoencephalitis Disease: केरल में शनिवार सुबह ब्रेन इंफेक्शन से जुड़ी बीमारी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई. इस साल इस बीमारी से राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई है. अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से पीड़ित रतीश (45) वायनाड जिले के बाथेरी का रहने वाला था, जिसका एक हफ्ते से ज्यादा समय से कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल (केएमसीएच) में इलाज चल रहा था. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि शनिवार तड़के मरीज की मौत की सूचना मिली.

बुखार और खांसी की शिकायत के बाद हुई मौत

रतीश को तेज बुखार और खांसी की शिकायत के बाद घर के पास एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत बिगड़ने पर उसे KMCH रेफर कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. KMCH में भर्ती कासरगोड जिले के एक और मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 11 दूसरों की इलाज चल रहा है. शुक्रवार को एक मरीज को छुट्टी दे दी गई.

केरल में अब तक 42 मामलों की पुष्टि हो चुकी है

केरल में इस साल अब तक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के 42 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर मामले कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों से सामने आए हैं. इस साल इस बीमारी से अकेले कोझीकोड में चार मौतें हुई हैं, जिनमें पिछले महीने एक तीन महीने का शिशु और एक नौ साल की बच्ची भी शामिल है.

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कैसे बीमारी है?

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस एक दुर्लभ, लेकिन बेहद खतरनाक ब्रेन इंफेक्शन है, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के अमीबा के कारण होता है. इसे आम भाषा में 'दिमाग खाने वाला अमीबा' भी कहते हैं.

दूषित पानी से फैलती है ये बीमारी

दूषित पानी में तैरने या नहाने के दौरान ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है. नेग्लेरिया फाउलेरी गर्म और मीठे पानी में खासकर गर्मियों और मानसून के महीनों में जीवित रहता है.

ब्रेन इंफेक्शन के मामलों में हुआ ग्रोथ

ब्रेन इंफेक्शन के मामलों में ग्रोथ के बाद हेल्थ ऑथॉरिटी ने कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों में तालाबों, कुओं और अन्य वाटर सोर्स के पानी की जांच बढ़ा दी है.

क्लिनिकल फीचर से बीमारी का पता लगाए

केएमसीएच ने बीमारी का पता लगाने के लिए क्लिनिकल फीचर का विस्तार किया है. केरल के वन मंत्री ए.के. ससीन्द्रन के एलॉटेड फंड का इस्तेमाल एडिशनल टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया जाएगा. केरल सरकार पूरे राज्य में कुओं, पानी की टंकियों और सार्वजनिक जल निकायों की सफाई का अभियान चला रही है।

--आईएएनएस

