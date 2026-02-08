Advertisement
अलर्ट! बस मिनटों की ये दिक्कत बन सकती है 'ब्रेन स्ट्रोक' का कारण, इन 7 लक्षणों को इग्नोर करना पड़ सकता है भारी

Mini Stroke Symptoms: 'मिनी स्ट्रोस' (TIA) ब्रेन के लिए एक गंभीर स्थिति होती है, जिसके लक्षण कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाते हैं. लेकिन फ्यूचर में ये बड़े स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको मिनी स्ट्रोक के लक्षण बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:04 PM IST
What is Mini Stroke: क्या आपने कभी 'मिनी स्ट्रोक' के बारे में सुना है? 'मिनी स्ट्रोक' जिसे डॉक्टरों की भाषा में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (TIA) कहा जाता है, ये ब्रेन के लिए एक गंभीर चेतावनी की तरह होती है. दरअसल हम अक्सर अपने शरीर में होने वाली छोटी-छोटी दिक्कतों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका हमारी सेहत पर गंभीर असर पड़ता है. मिनी स्ट्रोक में आपको अपने बॉडी पर कुछ ऐसी ही छोटी-छोटी दिक्कतें नजर आती हैं, जो कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं और ब्रेन को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते. लेकिन फ्यूचर में आने वाले बड़े 'ब्रेन स्ट्रोक' का कारण बन जाते हैं. ऐसे में इस मिनी स्ट्रोक के लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको मिनी स्ट्रोक के 7 बड़े लक्षण बताएंगे.

 

चेहरे का अचानक लटक जाना
अगर अचानक आपका चेहरे का एक हिस्सा सुन्न पड़ जाता है या लटका सा महसूस होता है, तो ये मिनी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं. इस लक्षण को जांचने के लिए व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें. अगर मुस्कान टेढ़ी या चेहरा एक तरफ झुका नजर आए, तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक करना चाहिए.

हाथ-पैरों में कमजोरी
अगर अचानक किसी एक हाथ या पैर में भारीपन या कमजोरी महसूस होता है, तो ये भी 'मिनी स्ट्रोक' के मुख्य लक्षण हो सकते हैं. अक्सर बॉडी के केवल एक तरफ के हिस्से में ये कमजोरी होती है. अगर दोनों हाथ उठाने पर या एक हाथ नीचे की ओर गिरने लगे, तो ये खतरे की घंटी है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. 

 

बोलने में लड़खड़ाहट
अगर किसी व्यक्ति को अचानक बोलने में परेशानी होने लगे, बोलने पर शब्द साफ न निकले या दूसरों की कोई बात समझने में परेशानी होने लगे, तो इसे कभी भी हल्के में न लें. ब्रेन में ब्लड फ्लो में गड़बड़ी होने पर ऐसी स्थिति बनती है. 

 

आंखों की रोशनी में धुंधलापन 
मिनी स्ट्रोक के दौरान आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है या एक ही चीज दो-दो बार दिखने लगता है. ये स्थिति आमतौर पर अचानक आती है और कुछ समय बाद ठीक भी हो जाती है. लेकिन ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. 

 

अचानक चक्कर आना
अगर आपको बिना किसी कारण के अचानक चक्कर आने लगे या चलते-चलते अचानक बैलेंस बिगड़ जाए, तो ये भी 'मिनी स्ट्रोक' के लक्षण हो सकते हैं. इसमें आदमी को ऐसा लगता है कि उसका सिर घूम रहा हो. 

 

तालमेल बिठाने में दिक्कत
अगर आपको छोटी-छोटी चीजों को पकड़ने या चलने में चलने में तालमेल बैठाने में परेशानी महसूस होने लगे, तो ये ब्रेन के पिछले हिस्से में ब्लड की कमी हो सकती है. 

 

भ्रम और निगलने में कठिनाई
अचानक अगर मन में उलझन या भ्रम पैदा होने लगे. खाना खाते या पानी पीने समय गले में कुछ अटकना जैसा महसूस हो, तो ये भी इनके लक्षणों में से एक है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

