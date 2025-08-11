भारत के युवा हो रहे कैंसर के शिकार! तंबाकू को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने दी वार्निंग
Advertisement
trendingNow12876325
Hindi NewsHealth

भारत के युवा हो रहे कैंसर के शिकार! तंबाकू को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने दी वार्निंग

Tobacco Causes Cancer in Youth: युवाओं में तंबाकू बड़ संकट बनते नजर आ रहा है. इससे लंग्स, माउथ और थ्रोट के कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. इस खबर में हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन बताएंगे.

 

|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के युवा हो रहे कैंसर के शिकार! तंबाकू को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने दी वार्निंग
  1. भारत में सिगरेट, बीडी और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स यूथ के लिए बड़ा संकट बनते जा रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं. इससे बेहद तेजी से हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, जिसका मरीज को अंदाजा भी नहीं हो पाता है. तंबाकू प्रोडक्ट्स लंग्स, माउथ और थ्रोट के कैंसर का खतरा बढ़ा रहे हैं. चिंता जताते हुए, एक्सपर्ट ने तंबाकू के खिलाफ जंग को तेज करने की मांग की है, जिससे युवाओं पर पड़ने वाले खतरे को कम किया जा सके. 
  2. साल 2019 में हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के मुताबिक, 13 से 15 साल की उम्र के 8.5% छात्र तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण सालाना 13 लाख मौतें हो रही हैं. एक्सपर्ट की माने तो, 90% लंग्स कैंसर के मामल तंबाकू के सेवन से होता है. इसलिए इस खतरे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है. 
  3. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. नरेंद्र सैनी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि "मेरे एक्सपीरियंस में 17 साल की उम्र के मरीज भी तंबाकू से होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में हमें रोकथाम, नियमन और अवेयरनेस पर ध्यान देने की जरूरत होती है."
  4. एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि अभी के समय में तंबाकू से दूसरे ऑप्शन्स पर चर्चा हो रही है, वहीं गुटखा और खैनी जैसी जैसे तंबाकू 25 साल से कम उम्र के युवाओं में माउथ और थ्रोट कैंसर को बढ़ा रहा है. 
  5. पद्म श्री पुरस्कार विजेता और एम्स के पूर्व प्रोफेसर डॉ. चंद्रकांत पांडव ने कहा, "युवाओं पर ट्रेडिशनल तंबाकू का प्रभाव चिंता पैदा करने वाला है. सिगरेट, बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू पर ध्यान केंद्रित करना होगा." 
  6. तंबाकू की बिक्री पर कमजोर होने पर, स्कूलों और ग्रामीण इलाकों में तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है. एक्सपर्ट ने स्कूल में हो रहे अवेयरनेस प्रोग्राम, सामुदायिक अभियान और मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की मांग की है. 
  7. पल्मोनरी मेडिसिन सलाहकार डॉ. पवन गुप्ता ने बताया, "ट्रेडिशनल तंबाकू का असर कम उम्र के लोगों में शुरू होता है और जीवन भर रहता है. हम रोजाना मुंह के कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों के मरीज देखते हैं, जो किशोरावस्था में तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं."
  8. एक्सपर्ट ने सरकार, स्कूलों और समुदायों से एकजुट होकर तंबाकू की डिमांड और सप्लाई दोनों को कम करने की प्लानिंग की है, जिससे युवाओं को इस खतरे से बचाया जा सके. 
    --आईएएनएस
  9. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

TAGS

tobacco causes cancer in youthtobacco is a silent killer

Trending news

जिस हिंदू ने पाकिस्तान को 'आवाज' दी, जिन्ना के मरते ही लाहौर से क्यों भागना पड़ा?
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को 'आवाज' दी, जिन्ना के मरते ही लाहौर से क्यों भागना पड़ा?
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: धराली में धरती का सीना चीरकर सामने आए तबाही के निशान, खुदाई में मिले मलबे में दफ्न होटल और गाड़ियां
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: धराली में धरती का सीना चीरकर सामने आए तबाही के निशान, खुदाई में मिले मलबे में दफ्न होटल और गाड़ियां
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
;