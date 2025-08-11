भारत के युवा हो रहे कैंसर के शिकार! तंबाकू को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने दी वार्निंग

Tobacco Causes Cancer in Youth: युवाओं में तंबाकू बड़ संकट बनते नजर आ रहा है. इससे लंग्स, माउथ और थ्रोट के कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. इस खबर में हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन बताएंगे.