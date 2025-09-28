Advertisement
trendingNow12940398
Hindi NewsHealth

एसिडिटी से हो सकता है हार्टबर्न, आयुर्वेद से जानें इसका इलाज!

पेट में गैस बनना या एसिडिटी होना आम समस्या है. क्या आप जानते हैं एसिडिटी सीने तक पहुंचकर हार्टबर्न की समस्या पैदा कर सकता है. पेट में गैस बनने की वजह से हार्टबर्न हो सकता है. 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एसिडिटी से हो सकता है हार्टबर्न, आयुर्वेद से जानें इसका इलाज!

एसिडिटी की समस्या आज के समय में इतनी आम हो गई है कि लोगों ने इसे परेशानी मानना ही बंद कर दिया है, लेकिन यही एसिडिटी सीने तक पहुंचकर हार्टबर्न की दिक्कत पैदा करती है.लोगों को लगता है कि सीने में होने वाली जलन दिल की परेशानी है, लेकिन ये पेट से शुरू होकर फिर सीने तक पहुंचती है और कई अन्य बीमारियों को जन्म देती है.हार्टबर्न के बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है. जब शरीर में अम्ल की वृद्धि हो जाती है और पित्त बढ़ जाता है तो पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे खाना पचाने में दिक्कत होती है और सीने में जलन होने लगती है.

हार्टबर्न के कारण

आयुर्वेद में हार्टबर्न के कई कारण बताए गए हैं, जिसमें खाना खाने के बाद न घूमना, ज्यादा तीखी और खट्टी चीजों का सेवन करना, तनाव लेना और नींद की कमी, ज्यादा कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन करना और शारीरिक क्रिया भी बिल्कुल नहीं करना शामिल है. आयुर्वेद में सभी बीमारियों का हल है.

Add Zee News as a Preferred Source

हार्टबर्न से बचने के उपाय

हार्टबर्न से बचने के लिए ठंडी और रसीली चीजों का सेवन करें, जो पेट को ठंडा रखने में मदद करेगी. हार्टबर्न से बचने के लिए एलोवेरा का जूस सुबह खाली पेट पी सकते हैं. इससे पेट में बनने वाला अम्ल कम होगा और एसिडिटी से निजात मिलेगी.इसके अलावा सौंफ का पानी भी पेट को ठंडा रखने में सहायक है. सौंफ की तासीर ठंडी होती है. आप चाहें तो सौंफ और धागे वाली मिश्री का सेवन रात को कर सकते हैं, या सुबह उठकर सौंफ का पानी पी सकते हैं. ये दोनों ही तरीके पेट के पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायक हैं.

खाली पेट इन चीजों का करें सेवन

हार्टबर्न से बचने के लिए सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते चबाना, ठंडा दूध पीना और जीवनशैली में योग को अपना सकते हैं. पेट की पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए हल्की सैर, व्रजासनबलासानपवनमुक्तासन कर सकते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
;