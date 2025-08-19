इन छोटे खुशबूदार बीजों में छिपे हैं सेहत के खजाने, दर्द और बढ़ते वजन से मिलेगी राहत

Fennel Seed: हमारे रसोई घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनकी अहमियत हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं समझ पाते. ऐसी ही एक खास चीज है 'सौंफ', जिसे लोग खाने के बाद अक्सर माउथ फ्रेशर के तौर पर खाते हैं. लेकिन ये सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है.

सौंफ के फायदे

1. न्यूट्रीएंट से भरपूर

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं. येी नहीं, इसमें पाए जाने वाले यौगिक जैसे फेनोलिक एसिड और फ्लावोनोइड्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं. आयुर्वेद में सौंफ को कुदरती औषधि के रूप में जाना जाता है.

2. हाजमा रहेगा दुरुस्त

सौंफ हमारे डाइजेस्टिव के लिए बेहद फायदे है. जब हम कुछ ज्यादा ही खाना खा लेते हैं और पेट में गैस या अपच महसूस होती है, तो सौंफ चबाने से राहत मिलती है. ये हमारे पेट की मांसपेशियों को आराम देती है और खाने को पचाने वाले एंजाइम को सक्रिय करती है.

3. बढ़ते वजन पर लगाम

रिसर्च में पाया गया है कि सौंफ भूख को कंट्रोल करने में भी मदद करती है. जब हम इसे चबाते हैं, तो मुंह में लार ज्यादा बनती है, जिससे पेट भरा-भरा लगता है और फालतू खाने की ख्वाहिश कम होती है. इस वजह से ये वजन घटाने में भी मददगार हो सकती है, बशर्ते इसका सेवन सही मात्रा में किया जाए.

4. दर्द से राहत

सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं. ये शरीर में हो रही सूजन को कम करने में मदद करती है, जिससे जोड़ों के दर्द या मासिक धर्म के समय होने वाली ऐंठन में भी आराम मिलता है. महिलाओं के लिए सौंफ खास तौर से मानी गई है. इसके अलावा, सौंफ एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी है. इसमें मौजूद कुदरती तेल मुंह की बदबू को दूर करते हैं और सांसों में ताजगी लाते हैं. यही कारण है कि होटल, ढाबों, या शादी या पार्टीज में खाना खाने के बाद सौंफ जरूर दी जाती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.