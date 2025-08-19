इन छोटे खुशबूदार बीजों में छिपे हैं सेहत के खजाने, दर्द और बढ़ते वजन से मिलेगी राहत
Advertisement
trendingNow12887647
Hindi NewsHealth

इन छोटे खुशबूदार बीजों में छिपे हैं सेहत के खजाने, दर्द और बढ़ते वजन से मिलेगी राहत

Saunf Khaane Ke Fayde: सौंफ खाना भला किसे पसंद नहीं आता है. ये हरे दाने दिखने में भले ही काफी छोटे लगते हों, लेकिन इसके जर्रे-जर्रे में सेहत के बड़े राज छिपे होते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन छोटे खुशबूदार बीजों में छिपे हैं सेहत के खजाने, दर्द और बढ़ते वजन से मिलेगी राहत

Fennel Seed: हमारे रसोई घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनकी अहमियत हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं समझ पाते. ऐसी ही एक खास चीज है 'सौंफ', जिसे लोग खाने के बाद अक्सर माउथ फ्रेशर के तौर पर खाते हैं. लेकिन ये सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. 
सौंफ के फायदे

1. न्यूट्रीएंट से भरपूर 
अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं. येी नहीं, इसमें पाए जाने वाले यौगिक जैसे फेनोलिक एसिड और फ्लावोनोइड्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं. आयुर्वेद में सौंफ को कुदरती औषधि के रूप में जाना जाता है.

2. हाजमा रहेगा दुरुस्त
सौंफ हमारे डाइजेस्टिव के लिए बेहद फायदे है. जब हम कुछ ज्यादा ही खाना खा लेते हैं और पेट में गैस या अपच महसूस होती है, तो सौंफ चबाने से राहत मिलती है. ये हमारे पेट की मांसपेशियों को आराम देती है और खाने को पचाने वाले एंजाइम को सक्रिय करती है.

3. बढ़ते वजन पर लगाम
रिसर्च में पाया गया है कि सौंफ भूख को कंट्रोल करने में भी मदद करती है. जब हम इसे चबाते हैं, तो मुंह में लार ज्यादा बनती है, जिससे पेट भरा-भरा लगता है और फालतू खाने की ख्वाहिश कम होती है. इस वजह से ये वजन घटाने में भी मददगार हो सकती है, बशर्ते इसका सेवन सही मात्रा में किया जाए.

4. दर्द से राहत
सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं. ये शरीर में हो रही सूजन को कम करने में मदद करती है, जिससे जोड़ों के दर्द या मासिक धर्म के समय होने वाली ऐंठन में भी आराम मिलता है. महिलाओं के लिए सौंफ खास तौर से मानी गई है. इसके अलावा, सौंफ एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी है. इसमें मौजूद कुदरती तेल मुंह की बदबू को दूर करते हैं और सांसों में ताजगी लाते हैं. यही कारण है कि होटल, ढाबों, या शादी या पार्टीज में खाना खाने के बाद सौंफ जरूर दी जाती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Fennelfennel seedssaunf

Trending news

'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
;