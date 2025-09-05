Congo Ebola Virus: 3 साल बाद इस देश में फिर हुआ घातक इबोला वायरस का हमला, 15 की मौत; जानें लक्षण

Ebola Symptoms and Prevention: अफ्रीका में एक बार फिर इबोला बीमारी की वापसी हुई है, इस महाद्वीप के सेंट्रल हिस्से में स्थित देश कांगो के हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4 सितंबर को बताया कि वहां इबोला बीमारी के एक नए आउटब्रेक से 28 लोगों में से 15 लोगों की मौत होने का शक है, जिनमें इसके लक्षण देखे गए थे. कांगो में इबोला का ये 16वाँ प्रकोप है और स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल-रोजर काम्बा (Samuel-Roger Kamba) ने कहा कि इस मृत्यु दर, जो तकरीबन 53.6% है, हालात की गंभीरता को बयां करती है है. कंफर्म किया गया मामला दक्षिणी कसाई प्रांत (Kasai province) के बौलापे (Boulapé) इलाके में एक 34 साल की गर्भवती महिला का था. बता दें कि इस देश में 3 साल पहले भी इबोला बीमारी फैली थी.

हरकत में आई सरकार

संदिग्ध मामलों पर रिसर्च जारी है. काम्बा ने कहा, "आज तक, प्रोविजनल रिपोर्ट में 28 संदिग्ध मामले और 15 मौतें देखी गई हैं, जिनमें बौलापे इलाके में 14 और म्वेका में 1 मौत, साथ ही 4 हेल्थकेयर वर्कर्स शामिल हैं." सस्पेक्टेड केस और मौतों में बुखार, उल्टी, दस्त और हैवी ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखाई दिए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने कहा है कि उसने कांगो की रैपिड रिस्पॉन्स टीम के साथ अपने एक्सपर्ट को कसाई प्रांत भेजा है ताकि स्वास्थ्य केंद्रों में डिजीज सर्विलान्स, इलाज और इंफेक्शन के प्रिवेंशन और कंट्रोल को मजबूत किया जा सके.

बीमारी फैलने से रोकने की कोशिशें जारी

पर्सनल प्रोटेक्टिव टूल्स, मोबाइल लैब इक्यूपमेंट्स और मेडिकल सप्लाइज सहित दूसरे सामान भी पहुंचाया जा रहा है. WHO ने कहा है कि कांगो के पास ट्रीटमेंट और एर्वेबो इबोला वैक्सीन का भंडार है. अफ्रीका के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिजनल डायरेक्टर डॉ. मोहम्मद जनाबी (Dr. Mohamed Janabi) ने कहा, "हम वायरस के स्प्रेड को तेजी से रोकने और समुदायों की सुरक्षा के लिए पूरे डिटरमिनेशन के साथ काम कर रहे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

इबोला क्या है?

इबोला बीमारी एक गंभीर और जानलेवा वायरल इंफेक्शन है, जिसे Ebola Virus Disease (EVD) कहा जाता है. ये बीमारी पहली बार 1976 में अफ्रीका के कांगो और सूडान में फैली थी. इबोला वायरस खास तौर से जंगली जानवरों जैसे चमगादड़, बंदर और गोरिल्ला से इंसानों में फैलता है और फिर एक शख्स से दूसरे शख्स में तेजी से फैल सकता है.

इबोला के लक्षण

इबोला के शुरुआती लक्षण आम वायरल बुखार जैसे लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये गंभीर हो जाते हैं. इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए

1. अचानक तेज बुखार और सिरदर्द

2. थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द

3. गले में खराश और खांसी

4. उल्टी और दस्त

5. शरीर पर लाल दाने

6. आंखों और मसूड़ों से खून आना

7. इंटरनल और शरीर के बाहरी हिस्से में ब्लीडिंग

इबोला का इलाज

अब तक इबोला का कोई परमानेंट इलाज खोजा नहीं गया है. मरीजों का इलाज सपोर्टिव थेरेपी के जरिए किया जाता है. इसमें शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करना, ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखना और बीपी कंट्रोल करना शामिल है. कुछ एंटीवायरल दवाएं और वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है, जिनसे इलाज में मदद मिल रही है. गंभीर मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि इंफेक्शन और न फैले.

बचाव के तरीके

1. इंफेक्टेड शख्स के खून, पसीने या दूसरे बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने से बचें.

2. जंगली जानवरों का मांस न खाएं और उनसे दूरी बनाए रखें.

3. हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोते रहें.

4. हेल्थकेयर वर्कर्स इलाज के दौरान PPE किट और ग्लव्स पहनें.

5. इबोला इंफेक्टेड एरियाज में ट्रैवल करते वक्त सावधानी बरतें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.