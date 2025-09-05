इस देश में एमपॉक्स ने छीन ली 50 लोगों की जिंदगी, मामले 8000 के पार, जानिए कैसी फैलती है ये बीमारी

Mpox is Uganda: युगांडा में एमपॉक्स से इंफेक्टेड मामलों की तादाद 8,001 हो गई है, जिसमें 50 मौतें हुई हैं, जबकि पूर्वी अफ्रीकी देश में नए संक्रमणों में गिरावट दर्ज की गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है. हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी एक नेशनल कंडीशन रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में 15 नए संक्रमण और दो मौतें दर्ज की गईं.

कब हुई थी शुरुआत?

मंत्रालय ने बताया कि वीकली घटना मामलों में कुल मिलाकर गिरावट आई है. अगस्त 2024 में महामारी का प्रकोप का ऐलान किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है, "अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार लगातार 6 महामारी विज्ञान सप्ताहों में हर हफ्ते 100 से कम मामले दर्ज किए गए हैं."

इन इलाकों में असर

मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 146 जिलों में से 120 में आउटब्रेक की शुरुआत के बाद से कम से कम एक मामला दर्ज किया गया है और 40 जिलों में पिछले 21 दिनों में नए मामले दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "कंफर्म मामलों में 50 मौतें हुई हैं, जिनमें से 46 फीसदी एचआईवी से को-इंफेक्टेड थे."

रोकथाम की कोशिशें जारी

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताहिक, स्वास्थ्य अधिकारी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाली आबादी, निगरानी, ​​​​मामले के मैनेजमेंट और जन जागरूकता पहलों को टारगेट करते हुए टीकाकरण अभियान जारी रखे हुए हैं.

क्या है एमपॉक्स?

एमपॉक्स, जिसे मंकीपॉक्स भी कहा जाता है, एक वायरल संक्रामक बीमारी है, जो पास के संपर्क से फैलता है. इसके लक्षणों में बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और पीठ दर्द शामिल हैं.

कैसे फैसला है एमपॉक्स?

एमपॉक्स मुख्य रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क से फैलता है, जिसे एमपॉक्स है, जिसमें घर के सदस्य भी शामिल हैं. निकट संपर्क में त्वचा से त्वचा, मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क शामिल है, और इसमें एमपॉक्स से पीड़ित शख्स के आमने-सामने रहना भी शामिल हो सकता है (जैसे एक-दूसरे के पास बात करना या सांस लेना, जिससे संक्रामक श्वसन कण पैदा हो सकते हैं).

लोग कपड़ों या लिनेन जैसी दूषित वस्तुओं से, स्वास्थ्य सेवा में सुई की चोट से, या टैटू पार्लर जैसी सामुदायिक जगहों पर भी एमपॉक्स से संक्रमित हो सकते हैं. गर्भावस्था या डिलिवर के दौरान ये वायरस बच्चों में जा सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान एमपॉक्स का संक्रमण भ्रूण या नवजात शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे गर्भपात, मृत जन्म, नवजात शिशु की मृत्यु या माता-पिता के लिए जटिलताएं हो सकती हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)