AHA की नई गाइडलाइन, BP थ्रेशोल्ड रखा गया 120/80 से कम; एक्सपर्ट से जानें भारतीयों पर इसका असर
AHA Sets BP Threshold Below 120/80: AHA ने बीपी थ्रेशोल्ड को 120/80 मिमी एचजी से कम कर दिया है. हालांकि ये भारतीयों के लिए अच्छा बताया जा रहा है. एक्सपर्ट की माने तो भारत में बढ़ रहे हाई बीपी के मामलों में यह जागरूकता बढ़ा सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:37 PM IST
AHA on BP Threshold: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) ने बीपी थ्रेशोल्ड को 120/80 मिमी एचजी से कम कर दिया है. भारत के एक्सपर्ट्स की मानें तो ये कदम देश में लगातार बढ़ रहे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कंट्रोल करने को लेकर जागरूकता बढ़ाएगा और लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे.

 

AHA की नई गाइडलाइन
2017 के बाद पहली बार, AHA ने हाल ही में हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए अपने गाइडलाइन्स को अपडेट किया है. बीपी रीडिंग में सुधार किया गया है, पहले डायग्नोसिस के लिए 130/90 एमएम एचजी सीमा तय की गई थी, एएचए अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर को 120/80 एमएम एचजी से कम के रूप में डिफाइन करता है.

भारतीयों पर असर
शहर के एक मेन अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक और कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर एडवाइजर डॉ. मुकेश गोयल ने IANS को बताया, "भारत में हाई ब्लड प्रेशर की तेजी से बढ़ती दरों के कारण AHA की ओर से अपडेटेड ब्लड प्रेशर गाइडलाइन भारतीय आबादी के लिए ज्यादा उचित हैं."

 

हाई ब्लड प्रेशर को लेकर बढ़ सकती है जागरूकता
उन्होंने आगे कहा, "भारत के लिए, ये बदलाव जरूरी हैं, लगभग 20 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने का अनुमान है, निदान के लिए ब्लड प्रेशर के रेंज को कम करने का मतलब है कि अब आबादी का एक बड़ा हिस्सा हाई ब्लड प्रेशर के रूप में क्लासिफाइड है, जिससे जागरूकता बढ़ रही है और पहले से ही अपनी सेहत को लेकर लोग सजग हो रहे हैं."

 

साइलेंट किलर
गोयल ने कहा कि गाइडलाइंस में बदलाव "'साइलेंट किलर' के असर से निपटने में मदद कर सकते हैं क्योंकि कई भारतीयों को तब तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है जब तक कि कॉम्प्लिकेशन न बढ़ जाएं".

 

IMA कोचीन के अनुसार
IMA कोचीन की साइंटिस्ट समिति के चेयरमैन डॉ. राजीव जयदेवन ने IANS को बताया कि ऐसा "मुख्यतः इसलिए है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करता" और जो लोग इलाज प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से सभी पूरा कंट्रोल प्राप्त नहीं कर पाते. एक्सपर्ट ने कहा, "हाल ही में हुए बड़े परीक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि नए गाइडलाइन्स ब्लड प्रेशर पर ज्यादा कठोर कंट्रोल की वकालत करते हैं, ऐसे दूसरे टेस्ट भी हैं जो संकेत देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज से सेहत को कुछ खास फायदा नहीं होता है, और असल में लॉ बीपी, बेहोशी और किडनी डैमेज जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं." इसलिए, उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर के इलाज को अपने लेवल पर कंट्रोल करने की अपील की.

 

गाइडलाइन क्या सलाह देता है?
खासतौर पर, ये गाइडलाइन घर पर भोजन तैयार करने के लिए पोटेशियम-आधारित नमक के ऑप्शन्स को तलाश ने की सलाह देते हैं, सिवाय उन रोगियों के जो क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं या जो पोटेशियम उत्सर्जन को कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं.

 

इंडियन डाइट पर खासतौर से असर डालता है
जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. विवेकानंद झा ने आईएएनएस को बताया, "यह इंडियन डाइट के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां घर में पका हुआ, नमकीन भोजन आम तौर पर खाया जाता है." इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा, "कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स (आशा) और नर्सों की भागीदारी के साथ टीम-बेस्ड मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, भारत की हेल्थ सिस्टम के लिए, खासतौर से रूरल और प्राइमरी हेल्थ देखभाल क्षेत्रों में, उपयुक्त है."

 

लाइफस्टाइल में करना चाहिए बदलाव
जयदेवन ने कहा कि चूंकि हार्ट से जुड़े रिस्क ज्यादा होते हैं, इसलिए "तंबाकू से बचना, शराब का सेवन कम करना, व्यायाम के स्तर में सुधार करना, हेल्दी बॉडी वेट  बनाए रखना और बैलेंस्ड डाइट का पालन करना और ज्यादा नमक के सेवन से बचना" भी जरूरी है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

