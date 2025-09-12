एम्स दिल्ली में अब होगी ऐसी रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग, पहले डॉक्टर को जाना पड़ता था विदेश

Da Vinci Surgical Robot in AIIMS Delhi: एम्स दिल्ली ने गुरुवार को अपनी स्किल, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन फैसिलिटी (SET) में ट्रेनिंग के लिए एक हाइली एडवांस 'द विंची सर्जिकल रोबोट' का उद्घाटन किया. एक एमओयू के तहत इंट्यूटिव सर्जिकल्स द्वारा दिया गया ये रोबोट, एम्स में रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए एक नया मौका देता है.

देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल

इस रोबोट के इंस्टॉलेशन के साथ, एम्स, नई दिल्ली अब देश का इकलौता ऐसा सरकारी हॉस्पिटल बन गया है जिसके पास खास तौर से ट्रेनिंग के मकसद के लिए 2 अलग-अलग सर्जिकल रोबोट् हैं. मेडट्रॉनिक्स द्वारा दिया गया एक 'ह्यूगो' ट्रेनिंग रोबोट पहले से ही एसईटी सुविधा में मौजूद था.

ट्रेनिंग होगी आसान

एसईटी फैसिलिटी का इस्तेमाल एम्स और दूसरे संस्थानों के बड़ी संख्या में ट्रेनी और फैकल्टी करते हैं. ये स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी तक पहुंच आसान करता है, जिसमें पुतलों, सिमुलेटरों और ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है. छात्र, नर्स, रेजिडेंट, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और फैकल्टी स्ट्रेस फ्री, सुपरवाइज्ड सेशन में लर्निंग और प्रैक्टिस कर सकते हैं.

इन डिपार्टमेंट्स को फायदा

SET सुविधा में द विंची रोबोट के इंस्टॉलेशन से इन मौकों में इजाफा, और ये सर्जन्स और केयर टीम्स को यूरोलॉजी, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सिर और गर्दन की सर्जरी सहित दूसरे कोर स्पेशियलिटीज में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी करने के लिए जरूरी स्किल और तकनीकी प्रशिक्षण से लैस करेगा. इस सहयोग से एक सरकारी संस्थान में हाई क्वलिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भारत में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी को अपनाने में अहम रोल निभाने की उम्मीद है.

पहले डॉक्टर जाते थे विदेश

एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. एम श्रीनिवास (Dr. M Srinivas) ने इस ट्रेनिंग के शुरू किए जाने पर कमेंट करते हुए कहा, "इस ट्रेनिंग सेंटर के साथ, एम्स दिल्ली सर्जिकल एजुकेशन और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में अपनी लीडरशिप को और मजबूत कर रहा है. भारत में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी जैसी सटीकता-संचालित तकनीकों की मांग बढ़ रही है. सर्जनों को उन्नत रोबोटिक तकनीकों पर सर्जरी करने के लिए सक्षम बनाकर, ये सेंटर सर्जिकल सटीकता में सुधार, रिकवरी टाइम को कम करने और देश भर में पेशेंट केयर को बेहतर बनाने में मदद करेगा." उन्होंने ये भी कहा कि पहले, सर्जन्स को इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती थी और बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी, जो अब संस्थान के भीतर ही दी जा सकती है."

फ्यूरिस्टिक अप्रोच

डॉ. अमलेश सेठ (Dr. Amlesh Seth), प्रोफेसर और हेड, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एम्स, दिल्ली ने कहा, "रोबोटिक सर्जरी ने सटीकता, कंट्रोल और विजिबिलिटी को बढ़ाकर सर्जरी करने के हमारे तरीके को बदल दिया है." ये ट्रेनिंग सेंटर एम्स के एक्सपीरिएंस्ड सर्जन्स को रोबोटिक सर्जन्स की अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का मौका देगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो देश भर में सर्जरी के एक्सिलेंस को आगे बढ़ाने के लिए सही स्किल और कॉन्फिडेंस से लैस हों. इससे रेजिडेंट्स को एडवांस्ड मिनिमल इनवेसिव तकनीकों की जल्दी जानकारी मिलने, सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में प्रैक्टिस करने और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कॉन्फिडेंस हासिल करने में भी मदद मिलेगी. इससे सटीक सर्जरी में उनकी नींव मजबूत होगी और पेशेंट सेफ्टी में इजाफा होगा.

