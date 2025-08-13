शरीर में विटामिन बी 2 की कमी से दिखने लगते हैं ये लक्षण, एम्स की डॉक्टर ने बताया क्या खाने से होगी कमी पूरी!

विटामिन बी 2 जिसका मेडिकल नाम राइबोप्लेविन हैं. विटामिन बी 2 खाना खाने के बाद उसे पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है. विटामिन बी2 शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. विटामिन बी 2 शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने में मद करता है. शरीर में विटामिन बी2 की कमी होने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शेरावत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर विटामिन बी2 की कमी के लक्षण के बारे में बताया है साथ ही डॉक्टर ने बताया है कि किन फूड्स का सेवन करने से विटामिन बी2 की कमी दूर हो सकती है.

विटामिन बी2 की कमी के लक्षण

एम्स की डॉक्टर के अनुसार शरीर में विटामिन बी2 की कमी होने पर ये लक्षण नजर आते हैं.

जीभ और होठों के किनारों में सूजन

होठों का फटना

जीभ में दर्द होना

जीभ का लाल हो जाना

अल्सर की समस्या होना

गले में दर्द या सूजन होना

विटामिन बी 2 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं

विटामिन बी 2 की कमी को दूर करने के लिए मांस और अंडे का सेवन कर सकते हैं वहीं वेजिटेरियन लोग डाइट में सूरजमुखी के बीज, नट्स जैसे बादाम, दलिया आदि को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इन फूड्स में विटामिन बी 2 पाया जाता है.

विटामिन बी 2 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है

डॉक्टर के अनुसार विटामिन बी 2 शरीर में खाने वाली चीजों को एनर्जी में बदलता है. विटामिन बी 2 की कमी होने से शरीर पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है. दरअसल विटामिन बी 2 की कमी से तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ सकता है. विटामिन बी 2 की कमी से स्किन फट सकती है आंखें लाल हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

