डॉ. राकेश ने नई मां को दी अहम सलाह, नवजात शिशुओं की देखभाल में जरूर शामिल करें ये चीजें

AIIMS Dr Rakesh on National Nutrition Week: नेशनल न्यूट्रिशन वीक के मौके पर दिल्ली एम्स के पूर्व रेसिडेंट और पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट डॉ. राकेश ने मंगलवार को IANS से खास बातचीत में नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर अहम सुझाव साझा किए. उन्होंने खासकर शुरुआती 6 महीनों में बच्चे के पोषण और हेल्थ से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने पर जोर दिया.

6 महीने तक बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए?

डॉ. राकेश ने बताया कि पहले 6 महीने शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए. इस दौरान पानी, शहद या दूसरी तरह की लिक्विड नहीं देना चाहिए. छह महीने के बाद धीरे-धीरे दाल का पानी और दूसरे लिक्विड डाइट शुरू किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विटामिन डी की जरूरत

उन्होंने बच्चों में विटामिन 'डी' और आयरन की कमी पर चिंता जताते हुए कहा, "जन्म से एक साल तक विटामिन 'डी' की खुराक जरूरी है, वरना हड्डियों का टेढ़ापन, रात में पेट दर्द और ग्रोथ में कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं. आयरन की कमी से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, भूख कम लगती है और ग्रोथ पर असर पड़ता है."

कुपोषण के शुरुआती लक्षण

कुपोषण के शुरुआती लक्षणों पर डॉ. राकेश ने कहा, "बच्चों की लंबाई और वजन की रेगुलर निगरानी जरूरी है. अगर वजन या लंबाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बच्चा कमजोर दिख रहा हो, चिड़चिड़ापन या भूख में कमी दिखे, तो ये कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं. जन्मजात हृदय या फेफड़ों की बीमारियों में भी ये लक्षण दिख सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए."

जंक फूड के नुकसान

डॉ. राकेश ने जंक फूड के नुकसान पर कहा, "इससे बच्चों में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी और हाई BP का खतरा बढ़ता है. इसके बजाय, मौसमी फल और सब्जियां बच्चों की डाइट में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये पोषण का जरूरी स्रोत हैं."

बच्चों में एनीमिया का खतरा

एनीमिया के बारे में उन्होंने बताया, "यह खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से होता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान की कमी और फिजिकल ग्रोथ में रुकावट आती है."

नवजात की देखभाल का सरकारी प्लान

उन्होंने सरकारी प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी में छह साल तक के बच्चों को दैनिक जरूरी पोषण का आधा हिस्सा प्रदान करती हैं. विभिन्न सरकारें ऐसी योजनाओं के जरिए बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने में जुटी हैं. डॉ. राकेश ने माता-पिताओं से सतर्क रहने और बच्चों के स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की अपील की.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.