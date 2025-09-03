डॉ. राकेश ने नई मां को दी अहम सलाह, नवजात शिशुओं की देखभाल में जरूर शामिल करें ये चीजें
Advertisement
trendingNow12907180
Hindi NewsHealth

डॉ. राकेश ने नई मां को दी अहम सलाह, नवजात शिशुओं की देखभाल में जरूर शामिल करें ये चीजें

National Nutrition Week: 1 से 7 सितंबर को "नेशनल न्यूट्रिशन वीक" मनाया जाता है. इस अवसर पर मां और बच्चे के हेल्थ पर खास जोर दिया जा रहा है. इसके तहत घर में नए बच्चे के जन्म के साथ बढ़ने वाली जिम्मेदारियों को लेकर एक्सपर्ट लगातार जागरूकता फैला रहे हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉ. राकेश ने नई मां को दी अहम सलाह, नवजात शिशुओं की देखभाल में जरूर शामिल करें ये चीजें

AIIMS Dr Rakesh on National Nutrition Week: नेशनल न्यूट्रिशन वीक के मौके पर दिल्ली एम्स के पूर्व रेसिडेंट और पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट डॉ. राकेश ने मंगलवार को IANS से खास बातचीत में नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर अहम सुझाव साझा किए. उन्होंने खासकर शुरुआती 6 महीनों में बच्चे के पोषण और हेल्थ से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने पर जोर दिया.

 

6 महीने तक बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए?
डॉ. राकेश ने बताया कि पहले 6 महीने शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए. इस दौरान पानी, शहद या दूसरी तरह की लिक्विड नहीं देना चाहिए. छह महीने के बाद धीरे-धीरे दाल का पानी और दूसरे लिक्विड डाइट शुरू किया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

विटामिन डी की जरूरत
उन्होंने बच्चों में विटामिन 'डी' और आयरन की कमी पर चिंता जताते हुए कहा, "जन्म से एक साल तक विटामिन 'डी' की खुराक जरूरी है, वरना हड्डियों का टेढ़ापन, रात में पेट दर्द और ग्रोथ में कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं. आयरन की कमी से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, भूख कम लगती है और ग्रोथ पर असर पड़ता है."

 

कुपोषण के शुरुआती लक्षण
कुपोषण के शुरुआती लक्षणों पर डॉ. राकेश ने कहा, "बच्चों की लंबाई और वजन की रेगुलर निगरानी जरूरी है. अगर वजन या लंबाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बच्चा कमजोर दिख रहा हो, चिड़चिड़ापन या भूख में कमी दिखे, तो ये कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं. जन्मजात हृदय या फेफड़ों की बीमारियों में भी ये लक्षण दिख सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए."

 

जंक फूड के नुकसान
डॉ. राकेश ने जंक फूड के नुकसान पर कहा, "इससे बच्चों में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी और हाई BP का खतरा बढ़ता है. इसके बजाय, मौसमी फल और सब्जियां बच्चों की डाइट में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये पोषण का जरूरी स्रोत हैं."

 

बच्चों में एनीमिया का खतरा
एनीमिया के बारे में उन्होंने बताया, "यह खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से होता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान की कमी और फिजिकल ग्रोथ में रुकावट आती है."

 

नवजात की देखभाल का सरकारी प्लान
उन्होंने सरकारी प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी में छह साल तक के बच्चों को दैनिक जरूरी पोषण का आधा हिस्सा प्रदान करती हैं. विभिन्न सरकारें ऐसी योजनाओं के जरिए बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने में जुटी हैं. डॉ. राकेश ने माता-पिताओं से सतर्क रहने और बच्चों के स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की अपील की.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

national nutrition weekspecial advice on newborn careDr. Rakesh

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;