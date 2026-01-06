AIIMS ने दिया मरीजों को ये तोहफा, टेस्ट के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, फ्री में होगा 2000 का टेस्ट!

Advertisement
AIIMS एम्स ने मिर्गी के मरीजों को बड़ी राहत दी हैं, दरअसल अब मिर्गी मरीज के थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जांच एम्स के अंदर ही फ्री में होगा. इसके लिए अब मरीज को बाहर नहीं भागना पड़ेगा. 

 

Edited By:  Shilpa|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:57 PM IST
एम्स AIIMS में रोजाना हजारों मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं. वहीं AIIMS एम्स ने मिर्गी के मरीजों को बड़ी राहत दी है. दरअसल अब तक मिर्गी के मरीज थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग टेस्ट बाहर से करवाते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मरीज का ये टेस्ट एम्स के अंदर फ्री में होगा. अब मरीज को टेस्ट करवाने के लिए बाहर भागना नहीं पड़ेगा. 

फ्री में होगा मिर्गी मरीज का टेस्ट 
AIIMS  ने प्रशासन ने फ्री में मरीजों के लिए इस टेस्ट की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है ताकि मरीज अपनी दवाई के लेवल की जांच अस्पताल में ही करवा सकें. इस टेस्ट को करवाने के लिए अब मरीजों को एक्सट्रा पैसा नहीं देना होगा. एम्स के सभी क्रेंद्रों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि मरीज के ब्लड सैंपल को लेब में भेजा जाए. ताकि मिर्गी में यूज होने वाली दवा जैसे फेनोबार्बिटल, कार्बामाजेपाइन, वैल्प्रोइक एसिड और फिनाइटोइन की जांच हो जाए. 

थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग टेस्ट क्या है 
थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग टेस्ट से पता चलता है कि मरीज के ब्लड में दवा की मात्रा सही है या नहीं. इससे डॉक्टर को पता चलता है कि मरीज जिस दवा का सेवन कर रहे हैं वह सही मात्रा में कर रहे हैं या नहीं. अगर खुराक सही नहीं होती है तो डॉक्टर उसमें सुधार कर सकते हैं वहीं यह भी देखा जाता है कि दवाई से मरीज को किसी तरह की गंभीर समस्या तो नहीं हो रही, दरअसल मिर्गी मरीज को कई तरह की दवा दी जाती है इसमें से कुछ दवाई के लेवल पर निगरानी रखना बेहद जरूरी है. 

किन मरीजों का होगा फ्री में टेस्ट 
AIIMS के अनुसार यह टेस्ट ओपीडी OPD और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए यह टेस्ट फ्री में उपलब्ध होगा. दिल्ली एम्स ओपीडी मरीज सुबह 8:30 से 1:00 बजे तक इस टेस्ट को करवा सकते हैं. यह टेस्ट कलेक्शन सेंटर, रूम नंबर 3 में हो सकता है. पहले मरीज इस टेस्ट को बाहर से करवाते थे. बाहर से यह टेस्ट 400 से 2000 रुपये तक होता है. वहीं एम्स के इस पहल से मरीज के ना केवल पैसे बल्कि समय की भी बचत होगी. 

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी लेते हैं बायोटिन और जिंक, इन बातों का रखें ध्यान

