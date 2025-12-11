AIIMS के डॉक्टर ने किया दावा, जड़ से खत्म होगी डायबिटीज, नहीं लेगी पड़ेगी की शुगर की दवा!

डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है. इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन दवाई और डाइट की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. वहीं इस बीच दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने दावा किया है कि डायबिटीज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है. जी हां डॉक्टर का दावा है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है. आइए जानते हैं आखिर डायबिटीज कैसे जड़ से खत्म हो सकती है.

सर्जरी की मदद से डायबिटीज होगी खत्म

दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है. सर्जरी की मदद से मरीज, बिना इंसुलिन, बिना दवा- टाइप-2 डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है. इस सर्जरी की मदद से सिर्फ 24 घंटे बाद ही मरीजों का शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है. एम्स के डॉक्टर ने अब तक 35 मोटापे से ग्रस्त डायबिटिक मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं. इनमें से कई ऐसे मरीज थे जिन्हें 10 साल डायबिटीज थी. अब कई लोग इंसुलिन या दवा नहीं ले रहे हैं. AIIMS के डॉक्टर मंजूनाथ से जानते हैं कि डायबिटीज को कैसे खत्म किया जा सकता है.

पाचन तंत्र में बदलाव

डॉक्टर के अनुसार पाचन तंत्र के एक हिस्से में बदलाव करके शरीर की उस क्षमता को वापस जगाया जाता है जिसे शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो सकता है. यह सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज के उन मरीजों के लिए उनका हीमोग्लोबीन A1c स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए. इसके अलावा मरीज कम से कम 10 साल से डायबिटीज से जुझ रहे हों. जिनका हीमोग्लोबीन A1c स्तर 8 से कम होता है उन्हें सर्जरी कराने की जरूरत नहीं.

मरीजों को दवा और इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी

सर्जरी के 3 तीन महीने बाद भी मरीजों को दवा और इंसुलिन की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है. जो मरीज डायबिटीज के अलावा मोटे हैं उनके लिए सर्जरी गेम चेंजर साबित हो सकता है.

