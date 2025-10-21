दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, एयर पॉल्यूशन से बचाव के लिए करें ये टिप्स!

दिल्ली एनसीआर की हवा में दिवाली के बाद ही हवा में जहर घुल गया है. दिल्ली और एनसीआर की हवा में जहर घुल गया है. एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई है. दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में सांस लेना, फेफड़ों और आंखों से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ गया है. इस जहरीली हवा से बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

मास्क का इस्तेमाल

दिल्ली की इस जहरीली हवा में बाहर जाने से पहले N95 या फिर N99 मास्क का इस्तेमाल करें. यह मास्क हवा में मौजूद कणों को शरीर में जानें से रोकते हैं. कपड़े या नॉर्मल मास्क प्रदूषण से बचाने में मददगार नहीं होते हैं. अगर आपके N95 या फिर N99 मास्क नहीं है तो आप कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं.

सुबह-शाम ना करें वॉक

सुबह और देर शाम को प्रदूषण काफी बढ़ जाता है. ऐसे में इस दौरान खुली हवा में वॉक ना करें वहीं. इस दौरान एक्सरसाइज ना करें. इस दौरान सांस लेने से प्रदूषित कण सीधे फेफड़ों में पहुंच सकते हैं. जो कि अस्थमा या ब्रोंकाइटस जैसी समस्या को जन्म दे सकता है.

एयर प्यूरीफायर

घर के अंदर की हवा को साफ रखना बेहद जरूरी हैं. घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्लांट का इस्तेमाल

घर की हवा को साफ और स्वस्छ रखने के लिए प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं. घर के अंदर एलोवेरा, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट रख सकते हैं. ये प्लांट एयर प्यूरीफाइंग हैं. प्रदूषण के दौरान खिड़कियों को खुला रखने से बचें और घर की सफाई करें.

डाइट

प्रदूषण से बचाव के लिए आप डाइट में विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करें. इसके लिए आप डाइट में आंवला, नींबू, अदरक, तुलसी की चाय, हल्दी वाला दूध और मौसमी फलों का सेवन करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.