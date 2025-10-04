Advertisement
trendingNow12948118
Hindi NewsHealth

कोलेस्ट्रॉल से लेकर पाचन तंत्र तक, कई समस्या को दूर कर सकता है ये छोटा मसाला!

अनहेल्दी डाइट की वजह से अधिकतर लोग कोलेस्ट्रॉल और पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं. इन समस्या से राहत पाने के लिए आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं अजवाइन खाने के फायदे.

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 04, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलेस्ट्रॉल से लेकर पाचन तंत्र तक, कई समस्या को दूर कर सकता है ये छोटा मसाला!

आज के समय में जब हम सब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधान हो गए हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे आस-पास मौजूद छोटी-छोटी प्राकृतिक चीजें हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती हैं. अजवाइन भी ऐसी ही एक छोटी सी चीज है, जिसे हम खाना बनाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है.

अजवाइन खाने के फायदे
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अजवाइन के छोटे-छोटे बीजों में कुछ खास पदार्थ होते हैं, जैसे थाइमोल और कार्वाक्रॉल. ये हमारे दिल को मजबूत और ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने में मदद करते हैं.ब्लड प्रेशर से खून हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है. अगर ये प्रेशर ज्यादा या कम हो जाए, तो सेहत खराब हो सकती है. अजवाइन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह दिल की मांसपेशियों को आराम देती है और खून का दबाव सही रखने में मदद करती है. ऐसे में जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए अजवाइन फायदेमंद साबित हो सकती है.

बैड कोलेस्ट्रॉल होता है कम
अजवाइन हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक तरह की चिकनाई होती है, जो ज्यादा बढ़ने से दिल को नुकसान पहुंचा सकती है. अजवाइन इसे संतुलित रखने में मदद करती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है और वजन भी नियंत्रण में रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पेट संबंधी समस्या से राहत 
अजवाइन पेट में गैस, कब्ज या दर्द की समस्या से राहत दिलाती है. यह पेट में होने वाली जलन को कम करती है, जिससे खाना सही तरीके से पचता है और पेट हल्का रहता है. साथ ही अजवाइन पेट की मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे पेट की ऐंठन या दर्द की शिकायत दूर होती है. अजवाइन से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है. यह शरीर को ठंड, जुकाम और कई बीमारियों से बचाती है. साथ ही, इसका तेल मांसपेशियों के दर्द और सर्दी-जुकाम में भी आराम देता है.

इनपुट -आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: कितना खतरनाक है 'Coldrif' Cough Syrup में पाया जाने वाला डाइएथिलिन ग्लाइकॉल? WHO भी दे चुका चेतावनी

 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
;