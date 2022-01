कोरोना के कारण 1.5 इंच छोटा हो गया पुरुष का प्राइवेट पार्ट, डॉक्टर ने कहा- अब हमेशा रहेगा यही साइज

Man's Small Private Part after Corona: पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट की हेल्थ और साइज को लेकर काफी जागरुक रहते हैं. लेकिन, डेलीमेल के मुताबिक कोरोना के बाद एक अमेरिकी व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट 1.5 इंच छोटा हो गया है. यही नहीं, कोविड इंफेक्शन के बाद व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी भी हो गई थी. व्यक्ति के डॉक्टर ने इस समस्या को परमानेंट करार दिया है. ऐसा अमेरिकी व्यक्ति ने दावा किया है.

अमेरिकी व्यक्ति ने किया ये दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, How To Do It नाम के पॉडकास्ट पर व्यक्ति ने दावा किया कि पिछले साल जुलाई में उसे कोरोना का गंभीर इंफेक्शन हुआ था. कोरोना से उबरने के बाद उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (लिंग में तनाव की कमी) की समस्या महसूस होने लगी. जो कि दवाओं के साथ धीरे-धीरे खत्म होने लगी. लेकिन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट की लंबाई में 1.5 इंच की कमी महसूस हुई. व्यक्ति ने बताया कि उसके डॉक्टर ने प्राइवेट पार्ट छोटा होने के पीछे कोरोना के कारण होने वाली वैस्कुलर डैमेज (नसों को नुकसान) बताई है, जो कि डॉक्टर के अनुसार हमेशा रह सकती है.

डॉक्टर ने दावे को किया सपोर्ट

इस सनसनीखेज दावे को यूरोलॉजिस्ट Dr. Charles Welliver भी सपोर्ट करते हैं. उनके मुताबिक, कोविड इंफेक्शन के कारण कुछ पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मामले देखने को मिले हैं. लंबे समय तक ये समस्या रहने पर मर्दों के प्राइवेट पार्ट की लंबाई छोटी हो सकती है. इसके विपरीत कोरोना के कारण लिंग का तनाव लंबे समय तक बने रहने की भी दिक्कत हो सकती है और यह भी खतरनाक साबित हो सकती है.

वहीं, ओरेगन के यूरोलॉजिस्ट Dr. Ashley Winter भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण पुरुषों का प्राइवेट पार्ट छोटे होने की बात स्वीकारते हैं. लेकिन, दोनों डॉक्टर का कहना है कि पुरुषों का प्राइवेट पार्ट दवाएं, स्ट्रेचिंग और वैक्यूम डिवाइस की मदद से कोरोना से पहले वाली लंबाई वापिस प्राप्त कर सकता है.

क्या कहते हैं शोध?

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की 3,400 लोगों पर की गई स्टडी में लंबे समय तक कोरोना रहने के कारण 200 पुरुषों में प्राइवेट पार्ट छोटे होने की समस्या देखी गई है. वहीं World Journal of Men's Health में छपी रिसर्च के मुताबिक, कोविड के कारण endothelial cell के बड़े पैमाने पर असक्रिय हो जाने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने दे उद्देश्य से दी जा रही है.