वेट लॉस की ये दवा, सिर्फ मोटापा नहीं हार्ट की बीमारी से भी कर सकती है बचाव; अमेरिकी रिसर्च में हुआ दावा
American Research on Ozempic: एक नई अमेरिकी रिसर्च के अनुसार मोटापा घटाने में इस्तेमाल होने वाली दवा सिर्फ वेट लॉस नहीं, हार्ट की बीमारी से भी बचाव कर सकती है. यह रिसर्च पूरी मेडिकल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:32 PM IST
Ozempic Uses: मोटापा आज के समय में एक बड़ी समस्या बन चुकी है. घंटों जिम में पसीना बहाने, डाइटिंग करने के बाद भी लोगों के लिए वजन कम करना आसान नहीं होता है. ऐसे में कुछ लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से एक दवा है ओजेम्पिक, जो इन दिनों काफी चर्चा में भी है. इस दवा का इस्तेमाल पहले सिर्फ मोटापा घटाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसको लेकर एक रिसर्च सामने आई है. इस नई अमेरिकी रिसर्च के अनुसार ये दवा हार्ट की बीमारी से भी बचाने में मददगार हो सकती है. 

 

मास जनरल ब्रिघम के डॉक्टरों का रिसर्च
दरअसल, अमेरिका के बोस्टन शहर में मौजूद एक नामी मेडिकल ग्रुप 'मास जनरल ब्रिघम' के डॉक्टरों ने यह रिसर्च की. बता दें कि यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े गंभीर मामलों पर रिसर्च करता है. रिसर्च को स्पेन के मैड्रिड में हुए दुनिया के सबसे बड़े दिल के रोगों से जुड़े सम्मेलन में पेश किया गया. इसके नतीजों ने पूरी मेडिकल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा.

लाइफ सेवियर काम कर रही ये दवाएं
रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग पहले से हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये वेट लॉस वाली दवाएं लाइफ सेवियर का काम कर सकती हैं. इन दवाओं की वजह से हार्ट के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत कम आती है और उनकी समय से पहले मौत का खतरा भी घट जाता है. रिसर्च में खास तौर पर दो दवाओं, सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपेटाइड, पर ध्यान दिया गया है.

 

ओजेम्पिक को सेमाग्लूटाइड के नाम से भी जाना जाता है
यूसी डेविस मेडिकल सेंटर के मुताबिक, ओजेम्पिक को सामान्य रूप से सेमाग्लूटाइड के नाम से जाना जाता है. इसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने साल 2017 में टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी दी थी. यह एक इंजेक्शन है; इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है. यह पैंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाने में मदद करके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है.

 

90,000 से ज्यादा मरीजों पर हुआ रिसर्च
रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को 90,000 से ज्यादा ऐसे मरीजों पर किया, जो हार्ट फेलियर के साथ-साथ मोटापे और टाइप-2 डायबिटीज से भी पीड़ित थे. जब इन डेटा का विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि सेमाग्लूटाइड लेने वाले मरीजों की जल्दी मौत या अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस 42% तक कम हो गई. वहीं टिर्जेपेटाइड का असर और भी ज्यादा था; यह जोखिम करीब 58% तक घट गया.

 

सावधानी बरतना जरूरी
रिसर्चर्स ने बताया कि इन दवाओं ने न सिर्फ वेट कम किया, बल्कि दिल पर पड़ने वाले बुरे असर को भी कम किया. उन्होंने कहा कि आगे चलकर ये दवाएं दिल के मरीजों के इलाज में एक नया और असरदार ऑप्शन बन सकती हैं. भारत में भी अब ये दवाएं धीरे-धीरे फेमस हो रही हैं. कुछ बॉलीवुड सितारों ने भी इनका इस्तेमाल कर अपना वेट कम किया है. यही वजह है कि फैंस और आम लोग भी इन दवाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं. हालांकि, डॉक्टरों का साफ कहना है कि इन दवाओं का इस्तेमाल अपने मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल दवाएं नहीं हैं. इनका सेवन केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही करना सुरक्षित होता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

