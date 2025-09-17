आपकी जान का दुश्मन बन सकता है स्विमिंग पूल में नहाना! हो सकती है ये जानलेवा बीमारी...
Advertisement
trendingNow12926364
Hindi NewsHealth

आपकी जान का दुश्मन बन सकता है स्विमिंग पूल में नहाना! हो सकती है ये जानलेवा बीमारी...

Brain Eating Amoeba: अगर आप भी स्विमिंग पूल में नहाने के शौकीन हैं. अगर आपके बच्चे भी स्विमिंग पूल में तैरने की जिद करते हैं. अगर अपके घर परिवार के लोग तालाब, नदी और नहर में नहाते-तैरते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, स्विमिंग पूल में नहाना आपके शौक और हेल्थ से जुड़ा एक विषय है. 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी जान का दुश्मन बन सकता है स्विमिंग पूल में नहाना! हो सकती है ये जानलेवा बीमारी...

Swimming Pool Can Be Dangerous: स्विमिंग पूल, नदी या तालाब के पानी में रहने वाला एक कीड़ा लोगों की जान ले रहा है. ये कीड़ा इतना सूक्ष्म यानी इतना छोटा होता है कि उसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है. खास तरह के लेंस से ही वो कीड़ा दिखता है. मगर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पता भी नहीं चलता और उसके हमले से लोगों की जान चली जाती है.

 

केरल में 69 लोग हुए शिकार 
इस छोटे से कीड़े ने केरल में अब तक 69 लोगों को अपना शिकार बनाया है. इनमें 3 साल के बच्चे से लेकर 92 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं. 69 लोगों में से 19 लोगों की जान भी चली गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस कीड़े को क्या कहते हैं?
इस कीड़े को अमीबा कहते हैं. दिमाग खाने वाले अमीबा से जो बीमारी होती है उसे मेडिकल साइंस की भाषा में प्राइमरी अमेबिक मेनिन्जो एन्सेफलाइटिस कहा जाता है. अमीबा से होने वाली बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है. यह खतरनाक अमीबा आमतौर पर दूषित ताजे पानी में पाया जाता है. नदियों, तलाबों या कम क्लोरिन वाले स्वीमिंग पूल में ये खतरनाक अमीबा मिलता है.

 

कैसे शरीर में जाता है कीड़ा?
जब कोई आदमी स्विमिंग पूल, तालाब या नदी के पानी में नहाने के लिए उतरता है, तो पानी में मौजूद अमीबा, नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है. ब्रेन तक पहुंचकर सूजन और इंफेक्शन फैलाता है. लोगों को पहले लकवाग्रस्त कर देता है और फिर धीरे-धीरे जान ले लेता है.

 

शरीर में अमीबा जाने के लक्षण
जिसके शरीर में अमीबा प्रवेश करता है, तेज सिरदर्द बुखार, मतली और उल्टी, गर्दन में अकड़न, दौरा, बेहोशी या मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखते हैं. ये लक्षण बहुत तेजी से बढ़ते हैं. इलाज में देरी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है.

 

100 में से 97 लोगों की होती है मौत
एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक बार किसी के शरीर में दिमाग खाने वाला अमीबा का प्रवेश हो गया तो उसकी मृत्यु लगभग तय है. दुनिया में जितने लोगों को अमीबा से होने वाली बीमारी हुई, उनमें 100 में से 97 लोगों की मौत हो गई. सिर्फ 3 लोग ही बच पाए. हालांकि राहत की बात ये है कि केरल में अभी तक ये मृत्युदर मात्र 24 प्रतिशत है, जिससे अधिकारियों को इस बीमारी को लेकर लोगों को सतर्क करने का मौका मिल गया है. 

 

इस जानलेवा कीड़े से बचाने के उपाय
ऐसे जानलेवा कीड़ों से बचने का उपाय सिर्फ सतर्कता है. तालाबों, झीलों या कम क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल में नहाने से बचना चाहिए. अगर नहाने के लिए जाएं तो विशेष तौर पर नाक की क्लिप पहने, जिससे ये जानलेवा कीड़ा शरीर में प्रवेश ना कर पाए. आपके  घर या सोसाइटी में जहां भी स्विमिंग पूल है, वहां समय-समय पर क्लोरीन डलवाते रहें. और सबसे जरूरी ये है कि आपको कोई लक्षण दिखे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

DNAdna analytics

Trending news

योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
;