आपकी जान का दुश्मन बन सकता है स्विमिंग पूल में नहाना! हो सकती है ये जानलेवा बीमारी...

Swimming Pool Can Be Dangerous: स्विमिंग पूल, नदी या तालाब के पानी में रहने वाला एक कीड़ा लोगों की जान ले रहा है. ये कीड़ा इतना सूक्ष्म यानी इतना छोटा होता है कि उसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है. खास तरह के लेंस से ही वो कीड़ा दिखता है. मगर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पता भी नहीं चलता और उसके हमले से लोगों की जान चली जाती है.

केरल में 69 लोग हुए शिकार

इस छोटे से कीड़े ने केरल में अब तक 69 लोगों को अपना शिकार बनाया है. इनमें 3 साल के बच्चे से लेकर 92 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं. 69 लोगों में से 19 लोगों की जान भी चली गई है.

इस कीड़े को क्या कहते हैं?

इस कीड़े को अमीबा कहते हैं. दिमाग खाने वाले अमीबा से जो बीमारी होती है उसे मेडिकल साइंस की भाषा में प्राइमरी अमेबिक मेनिन्जो एन्सेफलाइटिस कहा जाता है. अमीबा से होने वाली बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है. यह खतरनाक अमीबा आमतौर पर दूषित ताजे पानी में पाया जाता है. नदियों, तलाबों या कम क्लोरिन वाले स्वीमिंग पूल में ये खतरनाक अमीबा मिलता है.

कैसे शरीर में जाता है कीड़ा?

जब कोई आदमी स्विमिंग पूल, तालाब या नदी के पानी में नहाने के लिए उतरता है, तो पानी में मौजूद अमीबा, नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है. ब्रेन तक पहुंचकर सूजन और इंफेक्शन फैलाता है. लोगों को पहले लकवाग्रस्त कर देता है और फिर धीरे-धीरे जान ले लेता है.

शरीर में अमीबा जाने के लक्षण

जिसके शरीर में अमीबा प्रवेश करता है, तेज सिरदर्द बुखार, मतली और उल्टी, गर्दन में अकड़न, दौरा, बेहोशी या मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखते हैं. ये लक्षण बहुत तेजी से बढ़ते हैं. इलाज में देरी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है.

100 में से 97 लोगों की होती है मौत

एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक बार किसी के शरीर में दिमाग खाने वाला अमीबा का प्रवेश हो गया तो उसकी मृत्यु लगभग तय है. दुनिया में जितने लोगों को अमीबा से होने वाली बीमारी हुई, उनमें 100 में से 97 लोगों की मौत हो गई. सिर्फ 3 लोग ही बच पाए. हालांकि राहत की बात ये है कि केरल में अभी तक ये मृत्युदर मात्र 24 प्रतिशत है, जिससे अधिकारियों को इस बीमारी को लेकर लोगों को सतर्क करने का मौका मिल गया है.

इस जानलेवा कीड़े से बचाने के उपाय

ऐसे जानलेवा कीड़ों से बचने का उपाय सिर्फ सतर्कता है. तालाबों, झीलों या कम क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल में नहाने से बचना चाहिए. अगर नहाने के लिए जाएं तो विशेष तौर पर नाक की क्लिप पहने, जिससे ये जानलेवा कीड़ा शरीर में प्रवेश ना कर पाए. आपके घर या सोसाइटी में जहां भी स्विमिंग पूल है, वहां समय-समय पर क्लोरीन डलवाते रहें. और सबसे जरूरी ये है कि आपको कोई लक्षण दिखे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें.