Angina: दिल की वो बीमारी, जो महिलाओं में अक्सर कर दी जाती है इग्नोर, वक्त पर ऐसे पहचानें लक्षण
Angina: दिल की वो बीमारी, जो महिलाओं में अक्सर कर दी जाती है इग्नोर, वक्त पर ऐसे पहचानें लक्षण

महिलाओं के लिए वैसे कई बीमारियां खतरे बढ़ा देती है, लेकिन एनजाइना एक ऐसा डिजीज है जिसको अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेहद नुकसानदेह है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:14 AM IST
Angina In Women: कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) को अक्सर मर्दों को अफेक्ट करने वाली एक ऐसी बीमारी माना जाता है. लेकिन सच तो ये है कि इसको लेकर महिलाएं भी उतनी ही सेंसेटिव होती हैं, और अक्सर एनजाइना जैसे लक्षणों को एक्सपीरिएंस करती हैं. हार्ट में ब्लड फ्लों में कमी के कारण होने वाला सीने में दर्द. इसके बावजूद, जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं में इसका डायग्नोसिस और इलाज काफी कम हो पाता है. ऐसे कंडीशन को एनजाइना कहते हैं

खतरनाक है ये बीमारी
कोरोनरी आर्टरी डिजीज भारत में मृत्यु दर के बड़े कारणों में से एक है, जिसका डेथ रेट ग्लोबल एवरेज से 20-50% ज्यादा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, 2022 में भारत में 4.77 मिलियन से ज्यादा मौतें सीएडी के कारण हुईं. ये आंकड़ा खास तौर से महिलाओं के लिए ज्यादा अवेयरनेस और प्रोएक्टिव हेल्थ केयर इंटरवेंशन की तुरंत जरूरत को बयां करता है.

एनजाइना को लेकर अवेयरनेस जरूरी
एनजाइना का जल्दी पता लगाने और इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, सीवियर कार्डियक इवेंट के रिस्क को कम करने और मरीजों- खासकर महिलाओं, जिन्हें अक्सर दिल से जुड़े केयर में अनदेखा कर दिया जाता है, उनके लॉन्ग टर्म आउटकम में सुधार लाने के लिए जरूरी है.

एनजाइना के लक्षण
एनजाइना में सीने में दर्द, दबाव, भारीपन या जकड़न जैसा अहसास होती है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) का सबसे आम लक्षण है. ये मरीज की लाइफ की क्वालिटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है. महिलाओं में अक्सर एनजाइना के असामान्य लक्षण होते हैं, जैसे जबड़े या गर्दन में दर्द, थकान और सीने के बाहर बेचैनी, जिससे समय पर और सटीक डायग्नोसिस करना और भी मुश्किल हो सकता है. इसके कारण डॉक्टर एनजाइना के मूल कारणों का समाधान किए बिना ही लक्षणों से राहत के उपाय सुझा सकते हैं, जो तब और भी गंभीर हो जाता है जब मरीज अपने लक्षणों की अनदेखी करते हैं.

बीमारी का डायग्नोसिस
डॉ. रोहिता शेट्टी (Dr. Rohita Shetty) के मुताबिक, "हाल के सालों में, बढ़ते रिसर्च ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज पर जेंडर के असर के बारे में हमारी समझ को गहरा किया है. महिलाओं को अक्सर टाइमली हार्ट केयर के लिए अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इलाज में देरी, जिससे रिस्क बढ़ सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "ओपीटीए क्लिनिकल चेकलिस्ट, ओपीटीए क्वेश्चनेयर और ओपीटीए अप्रोच सहित 3 अनूठे टूल्स क्रमशः एनजाइना के डायग्नोसिस, प्रोगनोसिस और क्लीनिकल प्रैक्टिस में मदद करते हैं. एपीआई द्वारा क्लीनिकल प्रैक्टिस में ओपीटीए टूल्स के रेकोमेंडेशन से हेल्थकेयर प्रोफेशनल को वक्त पर डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगी, जो एनजाइना के ऑप्टिमल मैनेजमेंट की दिशा में पहला कदम है."

महिलाओं में इस खतरे को हल्के में न लें
डॉ. सरिता राव (Dr. Sarita Rao), सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंदौर ने कहा "महिलाओं में दिल की बीमारियों की पहचान करने में एक बड़ी चुनौती ये कॉमन मिथ है कि उनमें कुदरती तौर से कम रिसर्क होता है. हालांकि ये सच है कि सीएडी जैसी हार्ट डिजीज अक्सर पुरुषों की तुलना में महिलाओं तकरीबन एक दशक बाद दिखती है, लेकिन इस देरी का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को रिस्क नहीं होता. महिलाओं को दिल की बीमारियं के जोखिमों के बारे में एजुकेच करना और उन्हें अर्ली वॉर्निंग साइंस को पहचानने में मदद करना एक बड़ा बदलाव ला सकता है. इसलिए महिलाओं को लाइफस्टाइल में बदलाव और वक्त पर मेडिकल केयर की अहमियत के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना बहुत जरूरी है."

मोटापा भी बड़ा खतरा
75 साल की उम्र के बाद, सीवीडी के मरीजों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है. मोटापा जैसी बीमारियां, जिनका एनजाइना से गहरा रिश्ता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करता हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बीमारियों का सही डायग्नोसिस न होने और वक्त पर इलाज न मिलने की संभावना 50% ज्यादा होती है. इसलिए बेहतर है कि वक्त पर और सही इलाज जरूर कराएं जिससे महिलाओं की लाइफ की क्वालिटी में सुधार हो सके.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

anginaHeartheart attack

;