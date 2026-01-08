Advertisement
हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट में अंतर? हाई एल्टीट्यूड पर फिटनेस के बाद भी क्यों दिल दे जाता है धोखा!

हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट में अंतर? हाई एल्टीट्यूड पर फिटनेस के बाद भी क्यों दिल दे जाता है धोखा!

अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल कार्डिएक अरेस्ट से निधन हो गया है. चलिए जानते हैं हाई एल्टीट्यूड क्या हार्ट हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? कार्डिएक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:19 PM IST
हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट में अंतर? हाई एल्टीट्यूड पर फिटनेस के बाद भी क्यों दिल दे जाता है धोखा!

वेदांता ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल कार्डिएक अरेस्ट से निधन हो गया है. न्यूयॉर्क में स्कीइंग दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल एडमिट कराया गया. अस्पताल में वह रिकवर कर रहे थे लेकिन इलाज के दौरान उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया 49 की कम उम्र में उनकी मौत हो गई. आइए जानते हैं हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट क्या अंतर है? हाई एल्टीट्यूड क्या हार्ट पर क्या असर पड़ता है? 

क्या होता है कार्डिएक अरेस्ट 
अमेरिका की हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार कार्डिएक अरेस्ट दिल का एक इलेक्ट्रिकल फेल्योर होता है. जो कि दिल में नेचुरल पेसमेकर होता है जो कि बिजली के सिग्नल भेजता है. जब ये सिग्नल अचानक काम नहीं कर पाता है तो दिल की धड़कन रुक जाती है. मेडिकल टर्म में इसे अरिदमिया यानी अनियमित धड़कन कहते हैं. कार्डिएक अरेस्ट में दिल का अचानक धड़कना बंद होना, दरअसल हमारा दिल एक मोटर की तरह है जो बिजली के झटकों से चलता है. इन्हीं बिजली के झटकों से दिल धड़कता है. हार्ट अटैक में खून की नली जाम होती है वहीं कार्डिएक अरेस्ट में Electrical Impulses रुक जाते हैं जिसके बाद दिल धड़कना बंद हो जाता है. 

कार्डिएक अरेस्ट क्यों होता है 
कार्डिएक अरेस्ट पहले से किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि अचानक आ सकता है. 

अरिदमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन 
अरिदमिया तब होता है जब दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में खराबी आती है, जिस वजह से धड़कन असामान्य हो जाती है. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अरिदमिया का सबसे आम कारण है. इससे दिल के निचले हिस्से की धड़कन तेज हो जाती है जिसमें दिल खून को पंप करने की बजाए केवल थरथराता है. 

कार्डियोमायोपैथी 
इस कंडीशन में दिल की मांसपेशियां खिंच जाती हैं या फिर मोटी हो जाती है जिससे दिल का सिकुड़ना नॉर्मल नहीं होता है. 

कोरोनरी आर्टरी डिजीज 
यह बीमारी तब होती है जब दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है जिस वजह से धमनिया संकरी और सख्य हो जाती है जिससे दिल तक खून पहुंचना कम हो जाता है. अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हार्ट फेल्योर कारण बन सकता है जिससे कार्डिएक अरेस्ट आता है. 

यंग लोगों को भी आ सकता है कार्डिएक अरेस्ट 
कार्डिएक अरेस्ट किसी भी इंसान को आ सकता है, भले ही इंसान को दिल की बीमारी हो या ना हो, यह अचानक होता है, फिर कई बार कुछ लक्षण दिखते हैं. अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट जानलेवा हो सकता है. पिछले कुछ समय से भारत और दुनियाभर के देशों में यंग लोगों में सडन कार्डिएक अरेस्ट देखा गया. 

कार्डियक अरेस्ट से हार्ट अटैक कैसे अलग है
हार्ट अटैक की समस्या तब होती है जब दिल के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो में रुकावट आती है. जब दिल की नसों में ब्लड फ्लो में अवरुद्ध हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है वहीं कार्डिएक अरेस्ट दिल का इलेक्ट्रिकल फेल्योर है. 

हाई एल्टीट्यूड पर फिटनेस के बाद भी क्यों दिल दे जाता है धोखा! 
हाई एल्टीट्यूड यानी आप जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं आपके हार्ट हेल्थ के लिए उतना ही जोखिम बढ़ता है. दरअसल ट्रैकिंग करना, ऊंचाई वाले पहाड़ों में ट्रेवल या बाईकिंग करना बेहद रोमांचक हो सकता है लेकिन अपने शरीर को ज्यादा पुश करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस वजह से ब्रिदिंग रेट और हार्ट रेट बढ़ जाता है. ऑक्सीजन की कमी हार्ट हेल्थ के खतरे को बढ़ाता है, इसके बाद भी अगर आप आराम करने की बजाए खुद को आगे बढ़ाते हैं तो कार्डियक अरेस्ट का जोखिम बढ़ सकता है. 

पानी पीते रहें 
हाई  एल्टीट्यूड पर यात्रा के दौरान पानी पीना ना भूलें.क्योंकि शरीर में पानी की कमी से भी हार्ट हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

