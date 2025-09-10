इस नीले फूल से दूर हो सकती है पीरियड्स से जुड़ी ये समस्या, हर महिला को जानने चाहिए इसके फायदे!

Aparajita Flowers Benefits: अपराजिता के फूल (बटरफ्लाई पी) नीले या सफेद रंग के होते हैं. यह फूल न केवल सुंदरता के लिए फेमस हैं, बल्कि धार्मिक नजर और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका खास महत्व है. इसके सेवन और इस्तेमाल से सेहत को कई लाभ फायदे होते हैं.

हिंदू धर्म में अपराजिता का महत्व

हिंदू धर्म में इसे बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है. कहते हैं कि अपराजिता के प्लांट को घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है, क्योंकि यह कई देवी-देवताओं को प्रिय है. अपराजिता के फूल भगवान शिव, भगवान विष्णु, मां दुर्गा, माता लक्ष्मी, शनि देव और हनुमान जी को चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और देवी-देवताओं की खास कृपा प्राप्त होती है.

अपराजिता के आयुर्वेदिक गुण

अपराजिता का फूल केवल धार्मिक नजर से शुभ ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक गुणों का भंडार भी है. आयुर्वेद में इसके फूल, पत्ते और जड़ का इस्तेमाल अनेक बीमारियों के इलाज में किया जाता है. इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं.

ऐसे करें अपराजिता के फूल का इस्तेमाल

आयुर्वेद में अपराजिता के फूल के कई इस्तेमाल बताए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं-

- अपराजिता के फूलों में नेचुरल एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है, जो शरीर के लिए लाभकारी है.

- अपराजिता के फूल और जड़ का इस्तेमाल मेमोरी पावर बढ़ाने और दिमाग को एक्टिव करने में मददगार होता है. यह स्ट्रेस, चिंता और अनिद्रा को दूर करता है.

- पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या इरेगुलर पीरियड्स की समस्या में अपराजिता का फूल इस्तेमाल किया जाता है.

- अपराजिता आंखों के लिए भी फायदेमंद है और कंजेक्टिवाइटिस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

-अपराजिता के फूलों में मौजूद एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण इंफेक्शन रोकने और घाव जल्दी भरने में मददगार होते हैं.

-अपराजिता के फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. यह वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है. साथ ही हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने का भी काम करती है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.