इस नीले फूल से दूर हो सकती है पीरियड्स से जुड़ी ये समस्या, हर महिला को जानने चाहिए इसके फायदे!
Advertisement
trendingNow12916706
Hindi NewsHealth

इस नीले फूल से दूर हो सकती है पीरियड्स से जुड़ी ये समस्या, हर महिला को जानने चाहिए इसके फायदे!

Aparajita Flowers: अपराजिता के फूल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. इसके सेवन से कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. हिंदू धर्म में भी अपराजिता के फूल का बहुत महत्व होता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस नीले फूल से दूर हो सकती है पीरियड्स से जुड़ी ये समस्या, हर महिला को जानने चाहिए इसके फायदे!

Aparajita Flowers Benefits: अपराजिता के फूल (बटरफ्लाई पी) नीले या सफेद रंग के होते हैं. यह फूल न केवल सुंदरता के लिए फेमस हैं, बल्कि धार्मिक नजर और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका खास महत्व है. इसके सेवन और इस्तेमाल से सेहत को कई लाभ फायदे होते हैं.

 

हिंदू धर्म में अपराजिता का महत्व
हिंदू धर्म में इसे बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है. कहते हैं कि अपराजिता के प्लांट को घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है, क्योंकि यह कई देवी-देवताओं को प्रिय है. अपराजिता के फूल भगवान शिव, भगवान विष्णु, मां दुर्गा, माता लक्ष्मी, शनि देव और हनुमान जी को चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और देवी-देवताओं की खास कृपा प्राप्त होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अपराजिता के आयुर्वेदिक गुण
अपराजिता का फूल केवल धार्मिक नजर से शुभ ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक गुणों का भंडार भी है. आयुर्वेद में इसके फूल, पत्ते और जड़ का इस्तेमाल अनेक बीमारियों के इलाज में किया जाता है. इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं.

 

ऐसे करें अपराजिता के फूल का इस्तेमाल
आयुर्वेद में अपराजिता के फूल के कई इस्तेमाल बताए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं-
- अपराजिता के फूलों में नेचुरल एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है, जो शरीर के लिए लाभकारी है.
- अपराजिता के फूल और जड़ का इस्तेमाल मेमोरी पावर बढ़ाने और दिमाग को एक्टिव करने में मददगार होता है. यह स्ट्रेस, चिंता और अनिद्रा को दूर करता है.
- पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या इरेगुलर पीरियड्स की समस्या में अपराजिता का फूल इस्तेमाल किया जाता है.
- अपराजिता आंखों के लिए भी फायदेमंद है और कंजेक्टिवाइटिस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.
-अपराजिता के फूलों में मौजूद एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण इंफेक्शन रोकने और घाव जल्दी भरने में मददगार होते हैं.
-अपराजिता के फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. यह वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है. साथ ही हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने का भी काम करती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Aparajita Flowersaparajita flowers benefits

Trending news

मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
;