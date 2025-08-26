रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें देसी घी, दूर हो सकती हैं ये बीमारियां!

आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. नाभि शरीर के हर अंग से जुड़ा होता है. नाभि में घी लगाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाना बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं नाभि में घी लगाने का सही तरीका और नाभि में घी लागने के फायदे.

पाचन संबंधी समस्या

रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाना बेहद फायदेमंद होता है. रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है. नाभि में घी लगाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है वहीं एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है.

हार्मोन्स रहते हैं संतुलित

रात को सोने से पहले घी लगाना बेहद फायदेमंद होता है खासकर महिलाओं के लिए नाभि में घी लगाना लाभकारी होता है क्योंकि इससे शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं. नाभि में घी लगाने से शरीर के हार्मोन्स संबंधी समस्या कम होती है. पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स की समस्या रहती हैं तो आप नाभि में घी लगा सकते हैं.

जोड़ों का दर्द

बरसात के मौसम में अक्सर लोग जोड़ों में दर्द की समस्या से परेशान हैं. जोड़ों में दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए आप नाभि में घी लगा सकते हैं. नाभि में घी लगाने से सूजन और दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है. लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आप दवाई खाने के साथ-साथ आयुर्वेद के इस उपाय को करके देख सकते हैं.

ड्राई स्किन

नाभि में घी लगाने से स्किन की ड्राइनेस भी कम हो सकती है. नाभि में घी लगाने से स्किन का रुखापन और डलनेस कम होती है वहीं चेहरे पर ग्लो आता है. अगर आपकी स्किन ड्राई और रफ है तो आप रात को सोने से पहले नाभि में घी लगा सकते है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

