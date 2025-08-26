रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें देसी घी, दूर हो सकती हैं ये बीमारियां!
Advertisement
trendingNow12897921
Hindi NewsHealth

रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें देसी घी, दूर हो सकती हैं ये बीमारियां!

रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. नाभि में देसी घी लगाकर सोने से कई हेल्थ संबंधी समस्या दूर हो सकती हैं. आइए जानते हैं रात को नाभि में घी लगाने के फायदे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें देसी घी, दूर हो सकती हैं ये बीमारियां!

आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. नाभि शरीर के हर अंग से जुड़ा होता है. नाभि में घी लगाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाना बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं नाभि में घी लगाने का सही तरीका और नाभि में घी लागने के फायदे. 

पाचन संबंधी समस्या 
रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाना बेहद फायदेमंद होता है. रात को सोने से पहले नाभि में घी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है. नाभि में घी लगाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है वहीं एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है. 

हार्मोन्स रहते हैं संतुलित 
रात को सोने से पहले घी लगाना बेहद फायदेमंद होता है खासकर महिलाओं के लिए नाभि में घी लगाना लाभकारी होता है क्योंकि इससे शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं. नाभि में घी लगाने से शरीर के हार्मोन्स संबंधी समस्या कम होती है. पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स की समस्या रहती हैं तो आप नाभि में घी लगा सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

जोड़ों का दर्द 
बरसात के मौसम में अक्सर लोग जोड़ों में दर्द की समस्या से परेशान हैं. जोड़ों में दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए आप नाभि में घी लगा सकते हैं. नाभि में घी लगाने से सूजन और दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है. लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आप दवाई खाने के साथ-साथ आयुर्वेद के इस उपाय को करके देख सकते हैं. 

ड्राई स्किन 
नाभि में घी लगाने से स्किन की ड्राइनेस भी कम हो सकती है. नाभि में घी लगाने से स्किन का रुखापन और डलनेस कम होती है वहीं चेहरे पर ग्लो आता है. अगर आपकी स्किन ड्राई और रफ है तो आप रात को सोने से पहले नाभि में घी लगा सकते है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  पेट में गैस और अपच की समस्या से हैं परेशान? करें ये 1 योगासन; आयुष मंत्रालय ने बताए इसके फायदे 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
F 35 warship
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
bridge collapsed
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
;