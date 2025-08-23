ओट्स के जरिए वजन जरूर घटाएं, लेकिन पहले जान लें ये बातें, असरदार होगी कोशिश
Advertisement
trendingNow12893236
Hindi NewsHealth

ओट्स के जरिए वजन जरूर घटाएं, लेकिन पहले जान लें ये बातें, असरदार होगी कोशिश

हम में से काफी लोग ऐसे हैं तो अपना वजन घटाने के लिए ओट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि ये हेल्दी फूड्स आपकी कैसे मदद करता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओट्स के जरिए वजन जरूर घटाएं, लेकिन पहले जान लें ये बातें, असरदार होगी कोशिश

Oats For Weight Loss: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना हर किसी की चाहत है. खासकर जब बात वजन घटाने की आती है, तो लोग ऐसे खाने की तलाश में रहते हैं जो हेल्दी होने के साथ-साथ पेट भरने वाले भी हों. ऐसे में ओट्स एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आते हैं. ओट्स में फाइबर, प्रोटीन, विटामिंस और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो न सिर्फ बॉडी को न्यूट्रीशन देता है, बल्कि लंबे वक्त तक भूख भी नहीं लगने देता. यही वजह है कि ओट्स को वेट लॉस डाइट में खास जगह दी जाती है. लेकिन जब हम ओट्स की बात करते हैं, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि वजन घटाने के लिए किस तरह के ओट्स बेहतर हैं? इसको लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है.

भूख को कम करता है ओट्स
ओवरनाइट ओट्स को बिना पकाए, दूध, दही या पानी में भिगोकर रात भर फ्रिज में रखा जाता है और सुबह नाश्ते में खाया जाता है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इसमें मौजूद सॉल्युएबल फाइबर 'बीटा-ग्लूकॉन' ज्यादा एक्टिव रहता है, जो डाइजेशन को स्लो करता है और पेट लंबे समय तक भरा रखता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैक्स से दूरी बनी रहती है.

बिना शुगर के है हेल्दी ऑप्शन
खास बात ये है कि ओवरनाइट ओट्स में प्रोसेसिंग कम होती है और अगर इसमें शुगर या फैट्स नहीं मिलाए जाएं, तो ये लो कैलोरी वाला एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है. अगर इन्हें दही के साथ तैयार किया जाए, तो इसमें प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं, जो हाजमे को दुरुस्त करते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नट्स मिलाने से बढ़ेगा न्यूट्रीशन
वहीं दूसरी तरफ, पके हुए ओट्स को दूध या पानी में उबालकर बनाया जाता है और उसमें फल या नट्स मिलाए जाते हैं. ये पेट को गर्माहट देने वाला और सर्दियों के मौसम में बेहद कंफर्टेबल होता है. इसमें भी फाइबर और बीटा-ग्लूकॉन होता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. हालांकि, कुकिंग के प्रॉसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स हल्के रूप से कम हो सकते हैं, और अगर इसमें ज्यादा मात्रा में दूध, शहद, ड्राई फ्रूट्स या अन्य हाई कैलोरी सामग्री मिला दी जाए, तो इसकी कुल कैलोरी बढ़ जाती है, जिससे वजन तेजी से कम हो सकता है.

वजन घटाने में मददगार
रिसर्च में वजन घटाने के मामले में ओवरनाइट ओट्स को थोड़ा बेहतर माना गया है. ये कम कैलोरी में ज्यादा पोषण देता है, भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाए रखता है. हालांकि, दोनों ही ऑप्शन हेल्दी हैं और अगर सही इंग्रेडिएंट्स के साथ खाए जाएं, तो दोनों से फायदा होता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Oatoatsweight loss

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;