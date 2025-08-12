महिलाओं की हेल्थ से लेकर अर्थराइटिस-डायबिटीज तक, बेहद फायदेमंद है मोरिंगा

Benefits Of Moringa: हमारी तेज रफ्तार जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं. इसके साथ-साथ अनहेल्दी खान-पान, नींद की समस्या और स्ट्रेस हमारी इम्युनिटी को दिन ब दिन वीक बना रही है. इसके चलते हमें आए दिन कोई न कोई बीमारी होती ही रहती है. सर्दी, खांसी, फ्लू और वायरल जैसी बीमारियां तो आज के समय में बेहद आम हो गई है. ऐसी स्थिति में बेहद जरूरी है कि हम पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना शुरू कर दें.
आयुर्वेद में मोरिंगा के फायदे
पोषक तत्वों से भरपूर चीजों की बात हो, तो मोरिंगा का नाम जरूर आता है. इसे 'सहजन' के नाम से भी जाना जाता है. वहीं अंग्रेजी इसे ड्रम स्टिक कहते हैं. आयुर्वेद में इस पौधे का सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है. मोरिंगा के पत्ते इम्युनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं.
मोरिंगा में मौजूद पोषक तत्व
'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' जो कि अमेरिका की रिसर्च बेस्ड पोर्टल है, इसके अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा में विटामिन-ए, विटामिन-सी, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं इसकी पत्तियों गाजर से ज्यादा बीटा-कैरोटीन पाया जाता है. बीटा-कैरोटीन हड्डियों और आंखों के लिए बेहद फायदेमंद. वहीं इसके पत्ते अगर सूखा दिए जाए, तो इसमें लगभग 70% तक ओलिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है.
मोरिंगा के फायदे
एक्सपर्ट के अनुसार, इसे रोजाना खाने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं. इसमें विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं, इससे वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शंस से बचा जा सकता है.
मोरिंगा हड्डियों के लिए फायदेमंद
इसके साथ-साथ मोरिंगा के मौजूद कैल्शियम और पोटैशियम बोन्स को मजबूत बनाते हैं और अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं. इसके अलावा, इसके पत्ते ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में भी मदद करते हैं, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम होता है.
मोरिंगा महिलाओं के लिए फायदेमंद
महिलाओं के लिए भी मोरिंगा बेहद फायदेमंद है. खासकर मेनोपॉज के समय हार्मोनल असंतुलन, मूड स्विंग्स, और थकान जैसी समस्याओं से इसे खाने से राहत मिल सकता है. मोरिंगा शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करने में मदद कर सकता है.
