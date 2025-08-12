महिलाओं की हेल्थ से लेकर अर्थराइटिस-डायबिटीज तक, बेहद फायदेमंद है मोरिंगा
Advertisement
trendingNow12877656
Hindi NewsHealth

महिलाओं की हेल्थ से लेकर अर्थराइटिस-डायबिटीज तक, बेहद फायदेमंद है मोरिंगा

Moringa Benefits: पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा के कई फायदे हैं. खासकर आयुर्वेद में सदियों से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है. इस खबर में हम आपको इसे फायदों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं की हेल्थ से लेकर अर्थराइटिस-डायबिटीज तक, बेहद फायदेमंद है मोरिंगा
  1. Benefits Of Moringa: हमारी तेज रफ्तार जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं. इसके साथ-साथ अनहेल्दी खान-पान, नींद की समस्या और स्ट्रेस हमारी इम्युनिटी को दिन ब दिन वीक बना रही है. इसके चलते हमें आए दिन कोई न कोई बीमारी होती ही रहती है. सर्दी, खांसी, फ्लू और वायरल जैसी बीमारियां तो आज के समय में बेहद आम हो गई है. ऐसी स्थिति में बेहद जरूरी है कि हम पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना शुरू कर दें. 
  2. आयुर्वेद में मोरिंगा के फायदे
    पोषक तत्वों से भरपूर चीजों की बात हो, तो मोरिंगा का नाम जरूर आता है. इसे 'सहजन' के नाम से भी जाना जाता है. वहीं अंग्रेजी इसे ड्रम स्टिक कहते हैं. आयुर्वेद में इस पौधे का सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है. मोरिंगा के पत्ते इम्युनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं. 
  3. मोरिंगा में मौजूद पोषक तत्व
    'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' जो कि अमेरिका की रिसर्च बेस्ड पोर्टल है, इसके अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा में विटामिन-ए, विटामिन-सी, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं इसकी पत्तियों गाजर से ज्यादा बीटा-कैरोटीन पाया जाता है. बीटा-कैरोटीन हड्डियों और आंखों के लिए बेहद फायदेमंद. वहीं इसके पत्ते अगर सूखा दिए जाए, तो इसमें लगभग 70% तक ओलिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 
  4. मोरिंगा के फायदे
    एक्सपर्ट के अनुसार, इसे रोजाना खाने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं. इसमें विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं, इससे वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शंस से बचा जा सकता है. 
  5. मोरिंगा हड्डियों के लिए फायदेमंद
    इसके साथ-साथ मोरिंगा के मौजूद कैल्शियम और पोटैशियम बोन्स को मजबूत बनाते हैं और अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं. इसके अलावा, इसके पत्ते ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में भी मदद करते हैं, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम होता है. 
  6. मोरिंगा महिलाओं के लिए फायदेमंद
    महिलाओं के लिए भी मोरिंगा बेहद फायदेमंद है. खासकर मेनोपॉज के समय हार्मोनल असंतुलन, मूड स्विंग्स, और थकान जैसी समस्याओं से इसे खाने से राहत मिल सकता है. मोरिंगा शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करने में मदद कर सकता है. 
    --आईएएनएस
  7. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 
About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

moringaMoringa Benefits

Trending news

आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
;