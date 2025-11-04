ये औषधि है आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र, मिलेगी इतनी ताकत कि कमजोर शरीर में आएगी जान!

Ashwagandharishta: अश्वगंधारिष्ट आयुर्वेद की एक शानदार मेडिसिन है, जिसे मानसिक, शारीरिक और यौन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है. इसे आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि ये थकान, कमजोरी, मेंटल स्ट्रेस, नींद की कमी, नर्व डिजीज और मर्दों में वीर्य की कमी जैसी परेशानियों में मदद करता है. ये सिर्फ एक औषधि नहीं बल्कि शरीर को ताकत और एनर्जी देने वाला ओजवर्धक (Vigor booster) और बलवर्धक (Strength enhancer) रसायन है.

नाम में छिपा है राज़

इसका नाम ही इसके गुण को दर्शाता है. अश्वगंधा यानी वो औषधि जो घोड़े जैसी ताकत देती है. आयुर्वेदिक के नजरिए से ये वात और कफ को शांत करता है, अग्नि को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों और नर्व पावर को बढ़ाता है. इसका नियमित सेवन मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, अवसाद और अनिद्रा में राहत देता है, मसल्स को मजबूत बनाता है और शरीर की थकावट दूर करता है.

मर्दों के लिए फायदेमंद

पुरुषों में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने और स्पर्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी फायदेमंद है. बुजुर्गों में ये मेमोरी और नर्व पावर बढ़ाने में मदद करता है, जबकि पतले और दुबले शरीर वालों के लिए वजन बढ़ाने में मददगार है.

इसे कैसे करें तैयार?

अश्वगंधारिष्ट का निर्माण अश्वगंधा, मंजिष्ठा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अर्जुन छाल, वचा, शंखपुष्पी, यष्टिमधु, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, गुड़ और धातकी पुष्प जैसी जड़ी-बूटियों से होता है. इसे घर पर बनाने के लिए सभी सूखे घटकों को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार किया जाता है, फिर उसमें गुड़ और धातकी पुष्प मिलाकर 30 दिनों तक ढक्कन बंद रखकर किण्वित किया जाता है. तैयार अश्वगंधारिष्ट 6 महीने तक सुरक्षित रहता है.

सेवन का तरीका

इसे खाने का तरीका आसान है. 15 से 25 मिली लीटर बराबर मात्रा में पानी मिलाकर भोजन के बाद दिन में दो बार लें. शुद्ध घी, दूध और पौष्टिक भोजन के साथ इसका सेवन और भी असरदार होता है. महिलाओं के लिए ये मेंटल स्ट्रेस और थकान कम करने में मदद करता है, लेकन गर्भवती महिलाएं सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद इसे लें.

औषधि से कहीं बढ़कर

अश्वगंधारिष्ट केवल औषधि नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक जीवनशैली का हिस्सा है. यह शरीर को मजबूत, मस्तिष्क को शांत और संपूर्ण स्वास्थ्य को सशक्त बनाता है. थकावट, कमजोरी या मानसिक चिंता हो, यह आयुर्वेदिक रसायन हमेशा मददगार साबित होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.