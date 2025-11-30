Advertisement
trendingNow13023500
Hindi NewsHealth

विंटर्स में क्यों बढ़ जाता है अस्थमा और सीओपीडी का खतरा? सर्द हवाओं से अपनी सांसों को बचा

सर्दी का मौसम हमें भले ही काफी पसंद आता है, लेकिन ये अपने साथ कई सारी परेशानियां लाता है. इस सीजन में आपको अपनी सांसों पर खास नजर रखनी होगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विंटर्स में क्यों बढ़ जाता है अस्थमा और सीओपीडी का खतरा? सर्द हवाओं से अपनी सांसों को बचा

Asthma and COPD Risk in Winters: सर्दियां आते ही ठंडी हवा की चुभन कई लोगों के लिए सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि सांस पर हमला बन जाती है. अस्थमा और सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) मरीजों के लिए ये मौसम हर साल एक ही डर लेकर आता है कि कहीं अचानक सांस रुक न जाए, कहीं खांसी-कफ इतनी न बढ़ जाए कि अस्पताल जाना पड़े. डॉक्टरों का कहना है कि तापमान गिरते ही फेफड़ों के रास्ते सिकुड़ जाते हैं और ज़रा-सा ट्रिगर भी बड़ा संकट बन सकता है.

सर्दियों में क्यों बढ़ती है ये बीमारियां?
इसी वजह से रिसर्चर्स लगातार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सर्दियों में ही ये रोग क्यों ज्यादा बिगड़ते हैं. ब्रिटेन में छपी एक अहम स्टडी “द कॉजेज एंड कॉसिक्योन्सेस ऑफ सीजनल वेरिएशन इन सीओपीडी” (2014) में पाया गया कि सीओपीडी रोगियों में दिसंबर से फरवरी के महीनों में फ्लेयर-अप की दर तकरीबन दोगुनी हो जाती है. इसी तरह यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में छपी (2011) स्टडी में भी यही नतीजा निकला कि ठंड का मौसम सीओपीडी को ज्यादा गंभीर बना देता है और हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली संख्या बढ़ जाती है.

सूखी हवा है विलेन
साइंटिस्ट बताते हैं कि एक बड़ा कारण ठंडी और सूखी हवा है. जब कोई व्यक्ति सांस लेता है, तो ठंडी हवा सीधा फेफड़ों की नलिकाओं को संकुचित कर देती है. यह ब्रोन्कोकन्सट्रिक्शन तेजी से बढ़े तो मरीज को घबराहट, सीटी जैसी आवाज और सांस के तेजी से फूलने जैसी समस्या हो सकती है. दमे के मरीजों में ये प्रतिक्रिया और भी जल्दी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पॉल्यूशन भी है खतरनाक
हाल ही में पोलैंड में की गई एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि सिर्फ ठंड ही नहीं, बल्कि ठंड के साथ बढ़ता वायु-प्रदूषण- खासकर पीएम 2.5 और पीएम 10-स्थिति को और खतरनाक बना देता है. यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट (नेचर) में 2025 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर सीओपीडी और अस्थमा के मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना में साफ-साफ वृद्धि दर्ज की गई.

घर में भी साफ हवा की जरूरत
सिर्फ बाहर की हवा नहीं, घर का वातावरण भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है. सर्दियों में अधिकांश घर बंद रहते हैं, खिड़कियां कम खुलती हैं और हीटर, गैस-स्टोव, धुएं और बदली हुई नमी मिलकर अंदर की हवा को और हानिकारक बना देते हैं. एटमॉस्फियर जर्नल में प्रकाशित एक शोध (2021) ने तो यहां तक दिखाया कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर भी सीओपीडी बढ़ने का खतरा लगभग 1 फीसदी तक बढ़ सकता है. यानी जितनी ठंड, उतना जोखिम बढ़ता जाता है.

करें ऐसे उपाय
इन सबके ऊपर, सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण की सक्रियता सबसे बड़ी चिंता है. फ्लू और सामान्य सर्दी वाले वायरस इस मौसम में ज्यादा फैलते हैं. अगर यह वायरस पहले से संवेदनशील फेफड़ों में पहुंच जाएं तो सूजन तेजी से बढ़ती है और मरीज को सांस लेने में भारी दिक्कत शुरू हो सकती है. यही वजह है कि डॉक्टर सर्दियों में वैक्सीन, मास्क और भीड़ से बचने पर इतना जोर देते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

asthmaCOPDwinterRespiratory Disease

Trending news

Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
Jayakumar Sai Deepak
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
Airbus
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार
Brahmos Missile
समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
BLO
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
DNA Analysis
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान