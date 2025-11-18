जितनी खराब है ये बीमारी, उससे भी बुरा है लोगों का इसको लेकर नजरिया, ऐसा बदलें एटीट्यूड

Epilepsy: आज भी हमारे समाज में मिर्गी (एपिलेप्सी) को लेकर कई मिथक और गलतफहमियां फैली हुई हैं. लोग इसे किसी डरावनी या लाइलाज बीमारी की तरह देखते हैं, जबकि सच ये है कि मिर्गी एक ट्रीटेबल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. दिक्कत बीमारी में नहीं, बल्कि लोगों की सोच में है. कई बार तो शादी के रिश्ते तक टूटने की नौबत आ जाती है. ये बिहेवियर न सिर्फ गलत है, बल्कि मरीज और परिवार पर बेवजह मेंटल प्रेशर भी डालता है. समाज की यही नासमझी मिर्गी से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है.

मिर्गी को समझें

मिर्गी को अगर आसान तरीके से समझें, तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है. जब ऐसा होता है, तो मरीज को बार-बार दौरे आ सकते हैं. यह समस्या सिर्फ किसी एक उम्र में नहीं होती. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, किसी को भी हो सकती है. इसके कारण भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सिर पर चोट लगना, दिमाग में संक्रमण, जेनेटिक वजह या कोई और न्यूरोलॉजिकल समस्या.

जब पड़ता है दौरा

दौरे के समय मरीज का शरीर अनियंत्रित हो सकता है, कभी भ्रम या धीमी सोच की स्थिति बन जाती है और कई बार व्यक्ति को अचानक डर या अजीब सेंसेशन भी महसूस हो सकता है.

मिर्गी की समस्या को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है. बस जीवनशैली में सुधार और कुछ सावधानियां बनाए रखने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें कंट्रोल?

मिर्गी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है. बस नियमित दिनचर्या और सावधानियां जरूरी हैं. सबसे पहले तो दवाइयां समय पर लेना बेहद जरूरी है. दवा छोड़ना या बीच-बीच में मिस करना दौरे की संभावना बढ़ा देता है. अच्छी नींद लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींद की कमी दिमाग पर सीधा असर डालती है और दौरे का जोखिम बढ़ाती है. कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या ज्यादा सोडा पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह कई लोगों में ट्रिगर का काम करता है.

पानी पीते रहें.

इसके अलावा शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है. पानी की कमी तनाव पैदा करती है, जो दिमाग को अफैक्ट कर सकता है. बच्चों में तेज चमकती या फ्लिकरिंग लाइट्स भी दौरे को ट्रिगर कर सकती हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.