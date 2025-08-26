बरसात के मौसम में भूलकर भी ना खाएं ये फल, आपको घेर सकती हैं ये बीमारियां!
Advertisement
trendingNow12897766
Hindi NewsHealth

बरसात के मौसम में भूलकर भी ना खाएं ये फल, आपको घेर सकती हैं ये बीमारियां!

बारिश के दिनों में इम्यूनट सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है.ऐसे में इस मौसम में खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. बरसात के दिनों में कुछ फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं बरसात के दिनों कौन से फल नहीं खाने चाहिए. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात के मौसम में भूलकर भी ना खाएं ये फल, आपको घेर सकती हैं ये बीमारियां!

बारिश के दिनों में भले ही गर्मी से राहत मिल जाती है, बरसात अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है. दरअसल बरसात के मौसम में लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिस वजह से इंफेक्शन और बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग का रिस्क अधिक हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं बरसात के दिनों में किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. 

तरबूज 
बरसात के दिनों भूलकर भी तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए. तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है बरसात के दिनों में तरबूज खाने से पेट में गैस की समस्या हो सकती है. वहीं बरसात के दिनों तरबूज जल्दी खराब हो जाते हैं इस वजह से भी तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए. 

स्ट्रॉबेरी 
बारिश के दिनोंमें स्ट्रॉबेरी का सेवन नहीं करना चाहिए. दरअसल स्ट्रॉबेरी की ऊपरी परत में फंगल इंफेक्शनलग जाता है जिस वजह से स्ट्रॉबेरी में कीड़े होते हैं जो कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. बरसात के दिनों में स्ट्रॉबेरी का सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सेवन करने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है. 

अंगूर 
बारिश के दिनों में अंगूर नहीं खाना चाहिए. दरअसल अंगूर की बाहरी परत में फंगल इंफेक्शन बढ़ सकता है जिसकी वजह से पेट खराब हो सकता है. मानसून के दिनों में अंगूर का सेवन करने से बचना चाहिए. 

आडू
आडू गर्मियों और बरसात में मिलने वाला फल हैं. आडू बहुत सॉफ्ट होता है जिस वजह से इसमें फंगल इंफेक्शन लग जाता हैं. ऐसे में इस फल का सेवन करने से इंफेक्शन की समस्या हो सकती है. बरसात के दिनों में आडू खाने से बचना चाहिए. 

कौन सा फल खाएं 
बरसात के दिनों में आप सेब या फिर नाशपाति का सेवन कर सकते हैं. इस मौसम में सेब का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसके अलावा आप केले का भी सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  क्या आंखों को बार-बार मलने से जा सकती है रोशनी? जानें क्या कहती है रिसर्च 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 8 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 8 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
;