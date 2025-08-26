बरसात के मौसम में भूलकर भी ना खाएं ये फल, आपको घेर सकती हैं ये बीमारियां!

बारिश के दिनों में भले ही गर्मी से राहत मिल जाती है, बरसात अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है. दरअसल बरसात के मौसम में लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिस वजह से इंफेक्शन और बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग का रिस्क अधिक हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं बरसात के दिनों में किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

तरबूज

बरसात के दिनों भूलकर भी तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए. तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है बरसात के दिनों में तरबूज खाने से पेट में गैस की समस्या हो सकती है. वहीं बरसात के दिनों तरबूज जल्दी खराब हो जाते हैं इस वजह से भी तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए.

स्ट्रॉबेरी

बारिश के दिनोंमें स्ट्रॉबेरी का सेवन नहीं करना चाहिए. दरअसल स्ट्रॉबेरी की ऊपरी परत में फंगल इंफेक्शनलग जाता है जिस वजह से स्ट्रॉबेरी में कीड़े होते हैं जो कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. बरसात के दिनों में स्ट्रॉबेरी का सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सेवन करने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है.

अंगूर

बारिश के दिनों में अंगूर नहीं खाना चाहिए. दरअसल अंगूर की बाहरी परत में फंगल इंफेक्शन बढ़ सकता है जिसकी वजह से पेट खराब हो सकता है. मानसून के दिनों में अंगूर का सेवन करने से बचना चाहिए.

आडू

आडू गर्मियों और बरसात में मिलने वाला फल हैं. आडू बहुत सॉफ्ट होता है जिस वजह से इसमें फंगल इंफेक्शन लग जाता हैं. ऐसे में इस फल का सेवन करने से इंफेक्शन की समस्या हो सकती है. बरसात के दिनों में आडू खाने से बचना चाहिए.

कौन सा फल खाएं

बरसात के दिनों में आप सेब या फिर नाशपाति का सेवन कर सकते हैं. इस मौसम में सेब का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसके अलावा आप केले का भी सेवन कर सकते हैं.

