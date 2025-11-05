Hypothyroidism: जब थायरॉयड ग्लैंड्स हार्मोन बनाना कम कर दे, तो ये कुदरती नुस्खे करेंगे बैलेंस

Ayurveda For Hypothyroidism: हाइपोथायरायडिज्म तब होता है जब हमारी थायरॉयड ग्लैंड्स हार्मोन नहीं बनाते, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. इसके कारण थकान, वजन बढ़ना, ठंड लगना, बाल झड़ना और मूड स्विंग जैसी परेशानियां देखने को मिलती हैं. आयुर्वेद में इसे कमजोर डाइजेस्टिव फायर से जोड़कर देखा जाता है. इसके लिए कुछ कुदरती और आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत फायदेमंद हैं.

अश्वगंधा से उठाएं फायदा

सबसे पहले अश्वगंधा सबसे असरदार जड़ी है, जो थायरॉयड हार्मोन को बैलेंस करती है और स्ट्रेस कॉर्टिसोल को कम करती है. रोजाना आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर गुनगुने दूध के साथ लेने से ग्लैंड्स मजबूत होते है. त्रिफला चूर्ण शरीर से टॉक्सिन निकालकर डाइजेस्टिव फायर सुधारता है और लिवर को डिटॉक्स करके हार्मोन को बनाने में मदद करता है. इसे सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना फायदेमंद है.

कंचनार-अदरक-लहसुन आएंगे काम

कंचनार गुग्गुल थायरॉयड की सूजन और सुस्ती को कम करता है और कफ-मेद दोष घटाता है. अदरक में डाइजेस्टिव स्टीमुलेटर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो थायरॉयड में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखते हैं. लहसुन थायरॉयड एंजाइम्स को एक्टिव करता है और शरीर की डिटॉक्स प्रॉसेस को तेज करता है. सुबह खाली पेट 2-3 कली लहसुन गुनगुने पानी के साथ खाने से फायदो होता है.

मेथीदाना और तुलसी भी अच्छे

मेथीदाना हार्मोन और ब्लड शुगर बैलेंस करता है, नींबू पानी शरीर को डिटॉक्स रखता है और वात-कफ दोष संतुलित करता है. नारियल तेल में मौजूद मीडियम चेन फैटी एसिड्स थायरॉयड को स्टिम्युलेट करते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं. तुलसी और दालचीनी मिलकर कॉर्टिसोल कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म तेज रखते हैं.

योग का लें सहारा

इसके अलावा, योग और प्राणायाम बेहद जरूरी हैं. सूर्य नमस्कार गले में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जबकि भ्रामरी, उज्जायी और अनुलोम-विलोम प्राणायाम ग्रंथि को सक्रिय करते हैं. रेगुलर प्रैक्टिस से थायरॉयड संतुलित रहता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत रहता है. इन उपायों को अपनाकर हाइपोथायरायडिज्म से जुड़े लक्षणों में धीरे-धीरे सुधार देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक औषधि या उपचार को अपनाने से पहले योग्य वैद्य की सलाह लेना जरूरी है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.