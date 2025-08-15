बच्चेदानी की गांठ या रसौली को भी ठीक कर सकता है ये पावरफुल आयुर्वेदिक जूस, जानें बनाने की आसान रेसिपी!

आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलता खानपान की वजह से सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. महिलाओं में बच्चेदानी में गांठ या रसौली जैसी समस्या देखने को मिल रही हैं. गांठ या रसौली का इलाज ऑपरेशन होता है, लेकिन आयुर्वेद की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है.

आचार्य मनीष जी ने बताया घरेलू उपाय

आयुर्वेदिक आचार्य मनीष जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि शरीर में किसी तरह की गांठ, रसौली होने पर इस जूस को पी सकते हैं. इस जूस को पीने से गांठ, रसौली को ठीक किया जा सकता है.

एक बार जरूर ट्राई करें ये जूस

आयुर्वेदिक आचार्य मनीष जी का कहना है कि ऑपरेशन से पहले एक बार इस जूस को पीकर ट्राई करना चाहिए. आइए जानते हैं इस जूस को कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं आयुर्वेदिक जूस

2 अमरूद के पत्ते

2 पीपल के पत्ते

2 बरगद के पत्ते

4 से 5 पान के पत्ते

15 से 20 पुदीना के पत्ते

15 से 20 धनिया के पत्ते

15 से 20 करी पत्ता

50 ग्राम पालक, मेथी, बथुआ या चौलाई में से कोई भी एक चीज लें

1 बड़ा हल्दी का टुकड़ा

1 छोटा अदरक का टुकड़ा

1 आंवला या आंवला का पाउडर

इन सभी चीजों को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद मिक्सकर में डालकर पीस लें. इस जूस में आप संतरा या फिर अनार भी मिक्स कर सकते हैं. अनार मिक्स करने से स्वाद अच्छा आ सकता है.

जूस का सेवन कैसे करें

इस जूस को सुबह खाली पेट पीना चाहिए. जूस पीने से शरीर के टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निलते हैं. इस जूस को पीने से गांठ, रसौली, ट्यूमर की समस्या में सुधार आ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

