हकलाना और तुतलाना हो जाएगी पास्ट की बातें, अगर इन आयुर्वेदिक नुस्खों से करेंगे दोस्ती

जो लोग हकलाते हैं उनको कई बार महफिल में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ऐसे में जरूरी है कि आयुर्वेद का सहारा लिया जाए. 

Nov 02, 2025, 11:03 PM IST
Ayurvedic Solution For Stammering: हकलाना या तुतलाना वॉइस से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, जिसे आयुर्वेद में वाक विकार कहा गया है. ये सिर्फ जुबान की कमजोरी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे वात दोष का असंतुलन, नसों की कमजोरी और मानसिक डर-तनाव भी जिम्मेदार होते हैं. इसके मूल में अक्सर बचपन में डर या सदमा, हद से ज्यादा एंग्जाइटी और जेनेटिक कारण होते हैं.

आयुर्वेद से मिलेगा सॉल्यूशन
इसे आयुर्वेद में संतुलित करने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी, नसों की मजबूती और वायु दोष का कंट्रोल जरूरी माना गया है. इसके लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक औषधियां और घरेलू उपाय हैं. ब्राह्मी ब्रेन और वॉइस की नसों को मजबूत करती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है. इसे सुबह-शाम दूध के साथ लिया जा सकता है. वाचा बोलने की क्लियरिटी बढ़ाने में मदद करता है, जबकि शंखपुष्पी डर और तनाव कम करती है.

ये जड़ी-बूटियां भी आएंगी काम
सारस्वतारिष्ट मेंटल स्ट्रेस और झिझक दूर करता है. अश्वगंधा नसों की कमजोरी और घबराहट को कम करता है. इसके अलावा, तेजपत्ता वात-कफ संतुलन में मददगार है और गले तथा जीभ को प्योर करता है. इसे पाउडर, हल्का काढ़ा या भाप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्रैक्टिस करना न भूलें
वहीं, डेली रूटीन और प्रैक्टिस भी जरूरी हैं. गायत्री मंत्र और ऊं जप रोज 15 मिनट करना, शंख ध्वनि अभ्यास, तेल का गरारा और कठिन अक्षरों का धीरे-धीरे अभ्यास वाणी को मजबूत बनाता है. ठंडी चीजों से बचना और गले पर हल्का घी या तिल तेल मसाज करना भी फायदेमंद है. नींद पूरी लेना, मानसिक थकान कम करना और गर्म दूध, घी, बादाम, मूंग दाल, आंवला जैसी चीजें खाने से वाणी में सहजता आती है.

वॉइस होगी क्लियर
आयुर्वेद की मानें तो जब वात दोष संतुलित होता है, दिमागी डर शांत होता है और नसें मजबूत होती हैं, तो वॉइस खुद-ब-खुद क्लियर हो जाती है. हकलाने या तुतलाने की समस्या शर्म की नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि वायु असंतुलित है. सही आहार, योग, मेंटल प्रैक्टिस और आयुर्वेदिक औषधियों के संतुलन से वाणी में सहजता और क्लियरिटी आती है. हालांकि, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि बिना आयुर्वेदाचार्य की सलाह के न लें.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

StammeringAyurveda

