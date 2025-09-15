जवानी में ही उठने-बैठने में होती है दिक्कत? आयुर्वेद में जानें अर्थराइटिस का इलाज
जवानी में ही उठने-बैठने में होती है दिक्कत? आयुर्वेद में जानें अर्थराइटिस का इलाज

Ayurvedic Treatment of Arthritis: आजकल ज्वाइंट पेन, अकड़न और सूजन की समस्या बहुत आम हो गई है. पहले सिर्फ उम्र के साथ ऐसी समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन आज के सम में कम उम्र के लोग भी इस समस्या से पीड़ित हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:04 PM IST
How to get Rid of Joint Pain: आयुर्वेद में अर्थराइटिस को एक गंभीर बीमारी के रूप में देखा जाता है. यह कई तरह के होते हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस (उम्र के साथ होने वाला) और रुमेटाइड आर्थराइटिस (एक ऑटोइम्यून बीमारी) सबसे आम हैं. आयुर्वेद की मानें तो जब शरीर में डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाती है, तो आधा पचा हुआ खाना  टॉक्सिन्स के रूप में शरीर में एक जगह जमा होने लगते हैं. यह टॉक्सिक जब वात दोष के साथ मिलकर शरीर के ज्वाइंट्स में जमा हो जाते हैं, तो उसे आमवात (रूमेटाइड आर्थराइटिस) कहा जाता है. यह कंडीशन बहुत पेनफुल होता है और पूरे शरीर में जकड़न, ज्वाइंट्स में सूजन व दर्द पैदा करती है. वहीं, अगर वात दोष रक्त दोष के साथ मिलकर जोड़ों में रुकावट और सूजन पैदा करता है, तो उसे वातरक्त (गाउट) कहा जाता है.

 

आयुर्वेद में गठिया का इलाज
आयुर्वेद में गठिया का इलाज केवल लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बीमारी को जड़ से ठीक करना होता है. इसमें खानपान और लाइफस्टाइल, पंचकर्म थेरेपी, औषधियों और योग-प्राणायाम के जरिए बैलेंस स्थापित किया जाता है. सबसे पहले रोगी के डाइजेशन सिस्टम को सुधारने के लिए डाइजेस्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि त्रिकटु, हिंग्वाष्टक चूर्ण आदि. इसके बाद शरीर में जमे टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए ल्यूब्रिकेशन, स्वेटिंग और फिर वोमिटिंग और पुर्गेशन जैसी पंचकर्म प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं.

आयुर्वेदिक औषधियों से करें गठिया का इलाज

 

आयुर्वेदिक औषधियों से करें गठिया का इलाज
गठिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों में महारास्नादि क्वाथ, योगराज गुग्गुलु, सिंहनाद गुग्गुलु, अश्वगंधा चूर्ण, दशमूल क्वाथ, और शुद्ध शिलाजीत प्रमुख हैं. ये औषधियां वात दोष का शमन करती हैं, सूजन को कम करती हैं और ज्वाइंट्स की क्षमता को बढ़ाती हैं. इसके साथ ही रोगी को भारी, ऑयली, खट्टे और हेवी खाना खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये वात और आम को बढ़ाते हैं. गर्म पानी, हल्का पचने वाला भोजन और रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है.

 

योग और प्राणायाम भी करता है मदद
योग और प्राणायाम भी गठिया को मैनेज करने में मददगार होते हैं. खासकर वज्रासन, त्रिकोणासन, और भुजंगासन जैसे आसन ज्वाइंट्स की मूवमेंट बनाए रखते हैं और दर्द में राहत देते हैं. प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका वात बैलेंस में मदद करते हैं. इसके अलावा, एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठने से बचें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

