बाबा रामदेव का ये नुस्खा कर सकता कई बीमारियों की छुट्टी, रोज सुबह इस तरीके से खाएं घी
बाबा रामदेव का ये नुस्खा कर सकता कई बीमारियों की छुट्टी, रोज सुबह इस तरीके से खाएं घी


How To Consume Ghee: घी एक हेल्दी फैट है, जिसके नियमानुसार सेवन से कई तरह की बीमारियों में मदद मिल सकती है. रामदेव इसे सुबह खाली पेट खाने की सलाह देते हैं. लेकिन इसका सेवन का सही तरीका क्या यहां जान लीजिए.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:45 PM IST
बाबा रामदेव का ये नुस्खा कर सकता कई बीमारियों की छुट्टी, रोज सुबह इस तरीके से खाएं घी

घी का इस्तेमाल भारतीय घरों में किचन से लेकर पूजा-पाठ तक में सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है. गाय का घी सबसे ज्यादा शुद्ध और सेहतमंद माना जाता है. आयुर्वेद आचार्य इसका उपयोग दवा के रूप में औषधि को तैयार करने के लिए भी करते हैं. 

इसका औषधि रूप में सेवन के कुछ तरीके बहुत ही आसान है, जिसे आप रोजाना कर सकते हैं. इसमें सुबह खाली पेट घी का सेवन शामिल है. योगाचार्य स्वामी रामदेव बाबा ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में इसके फायदे और सेवन सही तरीके के बारे में जानकारी शेयर की है, जिसे यहां आपके साथ शेयर कर रहे हैं. 

सुबह खाली पेट घी खाने का सही तरीका

बाबा रामदेव बताते हैं कि 1-2 चम्मच गाय के शुद्ध घी को हल्का गुनगुना गर्म करने के बाद इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालकर खा लें. इसके बाद ऊपर से 1-2 गिलास पानी पी लें.

खाली पेट घी खाने के फायदे

- नियमित रूप से घी का सेवन करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है. यह दृष्टि, मांसपेशियों और टेंडन में सुधार करता है.  घी शरीर से सभी हानिकारक विषाक्त पदार्थों को निकालकर एक सफाई एजेंट के रूप में काम करता है.

- हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए घी एक अच्छा विकल्प है. लेकिन यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं तो पर्याप्त मात्रा में घी का सेवन करना सुनिश्चित करें.

- घी ओमेगा 3 वसा और ओमेगा 6 से भरपूर होता है जो दुबले शरीर के द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए जाना जाता है. 

- घी मन के संतुलन को भी बहाल करता है और मस्तिष्क के कामकाज को बढ़ावा देता है.

- घी शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसका सेवन ठंड के मौसम या बुखार की स्थिति में करना ज्यादा फायदेमंद होता है. 

- घी के सेवन से कब्ज की समस्या काफी कम हो सकती है. यह एक रेचक की तरह काम करता है, जिससे आंतों में फंसा मल आसानी टूटकर बाहर निकल जाता है. 

-  घी त्वचा को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से पोषण देने का काम करता है. ड्राई स्किन वाले लोगों को खासतौर पर इसे थोड़ी मात्रा में चेहरे पर घी लगाना चाहिए, इससे स्किन हाइड्रेट बनी रहती है. 

- घी में सूजनरोधी गुण होते हैं, इसलिए यह गले में संक्रमण को ठीक करने के साथ-साथ सिरदर्द को भी कम कर सकता है. 

- घी का सेवन आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाता है. यह आंत को कोटिंग करके और अल्सर और कैंसर की संभावना को कम करके काम करता है.

- अनियमित मासिक धर्म या प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (पीएमएस) से पीड़ित महिलाओं को नियमित रूप से एक चम्मच घी लेना चाहिए. इससे हार्मोन को संतुलित रखने में मदद मिलती है. 

-  कैंसर के खतरे को कम करने के अलावा, घी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में सूजन के खतरे को कम करती है.

इस बात का रखें ध्यान

ऊपर बताए गए फायदों के लिए शुद्ध और ऑर्गेनिक घी का ही सेवन करें. मात्रा और सेवन के तरीके का पालन करें. ज्यादा घी खाने वजन बढ़ने का खतरा होता है. इसके साथ ही डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या लिवर की समस्या वाले लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस नुस्खे को शुरू करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

;