बाबा रामदेव ने एक लाइन में बताया पेट अंदर करने का सिंपल तरीका, जोड़ों में दर्द की समस्या से भी मिलेगी राहत
Advertisement
trendingNow12895302
Hindi NewsHealth

बाबा रामदेव ने एक लाइन में बताया पेट अंदर करने का सिंपल तरीका, जोड़ों में दर्द की समस्या से भी मिलेगी राहत

बाबा रामदेव वजन घटाने के लिए का उल्टा दौड़ने की सलाह देते हैं. इसकी मदद से किसी भी उम्र का व्यक्ति अपनी फिटनेस में सुधार कर सकता है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबा रामदेव ने एक लाइन में बताया पेट अंदर करने का सिंपल तरीका, जोड़ों में दर्द की समस्या से भी मिलेगी राहत

पेट की चर्बी को कम करना बहुत एक मुश्किल काम है. लेकिन योगगुरु बाबा रामदेव जो हमेशा नेचुरल तरीकों से फिट रहने की बात करते आए हैं. उन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया है जिससे पेट की चर्बी तेजी से घटाई जा सकती है. बेली फैट कम करने का यह तरीका और कुछ नहीं बल्कि उल्टा दौड़ना है. 

बाबा रामदेव के अनुसार, यह न केवल वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि शरीर की मुद्रा सुधारने और सहनशक्ति बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है. बाबा रामदेव का मानना है कि उल्टा दौड़ने से हार्ट की गति बढ़ती है जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होता है.  
 

क्या है रिवर्स रनिंग?

उल्टा दौड़ना यानी अपने सामान्य दौड़ने की दिशा के विपरीत दौड़ना. इसे रिवर्स रनिंग या रेट्रो रनिंग भी कहा जाता है. यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों पर अलग प्रभाव डालता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. बाबा रामदेव इसे एक ऐसा तरीका मानते हैं जो कम समय में ज्यादा लाभ देता है.

इसे भी पढ़ें- फास्टिंग और ब्लैक कॉफी का कमाल! फिटनेस कोच ने बताया चर्बी घटाने का पक्का तरीका

 

उल्टा दौड़ने से कैसे घटेगी पेट की चर्बी?

ज्यादा कैलोरी बर्न होती है

रिसर्च के अनुसार, उल्टा दौड़ना सामान्य दौड़ने की तुलना में लगभग 30% ज्यादा कैलोरी बर्न करता है. क्योंकि यह संतुलन और समन्वय बनाए रखने में अधिक ऊर्जा लेता है, जिससे शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और चर्बी जल्दी घटती है.

कोर मसल्स पर असर

उल्टा दौड़ने से पेट की मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, जिससे पेट की चर्बी घटती है और पेट का आकार सधा हुआ दिखता है.

दिल की सेहत सुधरती है

यह एक जबरदस्त कार्डियो एक्सरसाइज है जो सामान्य दौड़ की तुलना में जल्दी हार्ट गति बढ़ा देती है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है.

घुटनों और जोड़ों पर कम दबाव

आगे की ओर दौड़ने से जहां घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, वहीं उल्टा दौड़ने से घुटनों को कम चोट लगने का खतरा होता है और यह जोड़ों के लिए भी फायदेमंद होता है.

मुद्रा सुधरती है

उल्टा दौड़ने से शरीर सीधा रहता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं. इससे न केवल शरीर सीधा दिखता है, बल्कि पेट की चर्बी भी कम होती है.

इसे भी पढ़ें- फैट लॉस सीक्रेट... न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया- लटकते तोंद को पिचकाने के लिए खाने के बाद करें ये 1 काम

 

रिवर्स रनिंग करने का सही तरीका?

सबसे पहले वार्म अप करें. इसके लिए योग या हल्की स्ट्रेचिंग करें. सुरक्षित स्थान चुनें समतल और खुला स्थान जहां गिरने का खतरा न हो. धीरे शुरुआत करें पहले पीछे की ओर चलें, फिर धीरे-धीरे दौड़ें. हाथों को संतुलन बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से हिलाएं. प्रैक्टिस पहले 5-10 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे 20-30 मिनट तक बढ़ाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

How To Reduce Belly Fat Fast

Trending news

खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
;