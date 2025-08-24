बाबा रामदेव ने एक लाइन में बताया पेट अंदर करने का सिंपल तरीका, जोड़ों में दर्द की समस्या से भी मिलेगी राहत

पेट की चर्बी को कम करना बहुत एक मुश्किल काम है. लेकिन योगगुरु बाबा रामदेव जो हमेशा नेचुरल तरीकों से फिट रहने की बात करते आए हैं. उन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया है जिससे पेट की चर्बी तेजी से घटाई जा सकती है. बेली फैट कम करने का यह तरीका और कुछ नहीं बल्कि उल्टा दौड़ना है.

बाबा रामदेव के अनुसार, यह न केवल वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि शरीर की मुद्रा सुधारने और सहनशक्ति बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है. बाबा रामदेव का मानना है कि उल्टा दौड़ने से हार्ट की गति बढ़ती है जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होता है.



क्या है रिवर्स रनिंग?

उल्टा दौड़ना यानी अपने सामान्य दौड़ने की दिशा के विपरीत दौड़ना. इसे रिवर्स रनिंग या रेट्रो रनिंग भी कहा जाता है. यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों पर अलग प्रभाव डालता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. बाबा रामदेव इसे एक ऐसा तरीका मानते हैं जो कम समय में ज्यादा लाभ देता है.

उल्टा दौड़ने से कैसे घटेगी पेट की चर्बी?

ज्यादा कैलोरी बर्न होती है

रिसर्च के अनुसार, उल्टा दौड़ना सामान्य दौड़ने की तुलना में लगभग 30% ज्यादा कैलोरी बर्न करता है. क्योंकि यह संतुलन और समन्वय बनाए रखने में अधिक ऊर्जा लेता है, जिससे शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और चर्बी जल्दी घटती है.

कोर मसल्स पर असर

उल्टा दौड़ने से पेट की मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, जिससे पेट की चर्बी घटती है और पेट का आकार सधा हुआ दिखता है.

दिल की सेहत सुधरती है

यह एक जबरदस्त कार्डियो एक्सरसाइज है जो सामान्य दौड़ की तुलना में जल्दी हार्ट गति बढ़ा देती है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है.

घुटनों और जोड़ों पर कम दबाव

आगे की ओर दौड़ने से जहां घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, वहीं उल्टा दौड़ने से घुटनों को कम चोट लगने का खतरा होता है और यह जोड़ों के लिए भी फायदेमंद होता है.

मुद्रा सुधरती है

उल्टा दौड़ने से शरीर सीधा रहता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं. इससे न केवल शरीर सीधा दिखता है, बल्कि पेट की चर्बी भी कम होती है.

रिवर्स रनिंग करने का सही तरीका?

सबसे पहले वार्म अप करें. इसके लिए योग या हल्की स्ट्रेचिंग करें. सुरक्षित स्थान चुनें समतल और खुला स्थान जहां गिरने का खतरा न हो. धीरे शुरुआत करें पहले पीछे की ओर चलें, फिर धीरे-धीरे दौड़ें. हाथों को संतुलन बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से हिलाएं. प्रैक्टिस पहले 5-10 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे 20-30 मिनट तक बढ़ाएं.

