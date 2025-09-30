खराब स्लीपिंग पैटर्न महिलाओं को बना रहा है बीमारियों का शिकार, आज ही इन तरीकों से करें सुधार

कई बार लोग देर रात तक जागते है जिसके बाद सोने से बार-बार नींद खुल जाती है. समय से ना सोने और पूरी नींद न लेने की आदत शरीर को कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है. कई रिसर्च में ये सामने आया है कि महिलाओं को रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ही जरूरी है. कई बार खराब स्लीपिंग पैटर्न के कारण ये समय पूरा नहीं हो पाता. लगातार नींद की कमी हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देती है जिससे पीसीओएस, थायरॉयड, मोटापा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हर रोज नींद पूरी न होने से दिल की सेहत पर भी असर पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है.

मेंटल हेल्थ

नींद की कमी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी थका सकती है. महिलाएं अगर लगातार कम नींद लें तो उन्हें एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कई बाद ब्रेन फॉग तक की समस्या महिलाओं को परेशान कर सकती है. कई बार ये धीरे-धीरे डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है. वर्किंग वुमन के बीच ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं क्योंकि उनका दिमाग दिनभर तनाव में रहता है और रात को भी आराम नहीं कर पाता.

हार्मोनल इंबैलेंस

महिलाओं के शरीर में हर महीने हार्मोनल बदलाव होते हैं. पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज के दौरान उन्हें कई तरह के हार्मोनल इंबैलेंस से गुजरना पड़ता है. इन बदलावों का सीधा असर नींद पर पड़ता है. ऐसे समय में नींद सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है, पर अगर स्लीपिंग पैटर्न पहले से ही खराब हो तो ये परेशानी और बढ़ सकती है. कम नींद लेने के कारण शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बिगड़ता है जिससे थकान, सिरदर्द और स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

स्लीपिंग पैटर्न में सुधार

अच्छी नींद पाने के लिए सबसे पहले नियमित समय पर ही सोने आए. बेड पर लेटने के बाद फोन देखने की आदत से बचें, रात को फोन यूज करने से आंखों और दिमाग पर प्रेशर पड़ता है और नींद नहीं आती है. कैफीन, चाय या कॉफी का सेवन रात को न करें क्योंकि ये नींद को दूर भगाते हैं. सोने से पहले भारी या तला-भुना खाना खाने से बचे, रात के समय हैवी खाना खाने से नींद नहीं आती है. आप मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, ऐसा करने से मन शांत होता है और नींद जल्दी आती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.